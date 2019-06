Spalletti: "Futuro? In mezzo alle terre per preparare il vino"

Luciano Spalletti potrebbe prendersi un anno sabbatico dopo l'esperienza all'Inter: "Ora ho tempo per preparare il vino e stare in campagna".

Due anni con questa intensità non fanno altro che lasciare il segno, soprattutto se la squadra in questione è la 'pazza' : Luciano Spalletti ha riportato i nerazzurri in per la seconda stagione di fila, ma quanta fatica per raggiungere l'obiettivo.

Entrambe le qualificazioni sono arrivate nel finale dei match con nel 2018 ed circa tre settimane fa: missione compiuta tra mille difficoltà, in un percorso a ostacoli con mille gatte da pelare e scottanti decisioni da prendere.

Non sarebbe strano, quindi, se il tecnico toscano si prendesse un po' di riposo, magari un anno sabbatico per riordinare le idee e tornare su piazza più carico di prima per coronare nuovi stimoli altrove.

E' quanto si evince dalle parole riportate da 'Sky Sport' e pronunciate in occasione del centenario del Certaldo Calcio, club del paese di cui è originario.

"Starò in mezzo alle terre. Devo preparare il vino, adesso ho tutto il tempo che voglio. Sono felice di essere un vostro concittadino questa è casa mia. Bisogna ripartire da realtà di questo tipo, con un presidente come il mio amico Massimo Boschini. Ci sono tanti giovani impegnati in questa società e tante persone che lavorano dietro le quinte”.

Per Spalletti si è parlato dell'ipotesi , dove però Rocco Commisso potrebbe confermare Vincenzo Montella dopo un'attenta riflessione. Buon per Luciano e per il suo vino.