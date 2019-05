Spalletti, frecciata alla Roma: "Mi han venduto Pjanic e siamo arrivati secondi, ma non si andava bene..."

Frecciata alla Roma di Luciano Spalletti nella conferenza per Udinese-Inter: "Mi han venduto Pjanic e siamo arrivati secondi, ma non si andava bene".

Luciano Spalletti accende la corsa alla Champions League. L'allenatore dell' ricorda i suoi trascorsi giallorossi e non lesina frecciate alla sua ex squadra, in corsa con i nerazzurri per la qualificazione europea.

Nell'estate 2016 fece molto discutere la cessione di Miralem Pjanic alla sotto pagamento della clausola rescissoria tra i 30 e i 40 milioni di euro. La stagione 2016/17 la la chiuse poi al secondo posto, solo dietro ai bianconeri.

Nella conferenza stampa prima di -Inter Spalletti, parlando proprio della rivali, ha ricordato quel periodo e quella stagione, sottolineando anche il risultato finale e il successivo divorzio da Roma, dopo la diatriba relativa a Francesco Totti.

"Dopo i primi sei mesi la Juventus ci prese Pjanic, che era del livello di De Rossi per importanza, basta vedere che poi ha preso in mano i bianconeri. Noi siamo arrivati secondi e non si andava bene".

Subito dopo la Roma è arrivata la chiamata dell'Inter, con cui Spalletti punta a finire davanti alla sua ex squadra.