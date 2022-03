Spalletti eletto Allenatore del mese dalla Lega: premio prima di Napoli-Milan

Un mese senza sconfitte e il primato in classifica del suo Napoli, seppure condiviso col Milan e con una partita in più rispetto all'Inter, permette a Luciano Spalletti di assicurarsi il premio come Coach Of The Month per la seconda volta in questa stagione.

Ad assegnare il riconoscimento, che verrà consegnato al tecnico di Certaldo proprio qualche minuto prima del fischio d'inizio di Napoli-MIlan, è stata la Lega Serie A grazie ai voti espressi dai direttori di alcune testate giornalistiche che hanno valutato anche la qualità di gioco espressa ed il fair play tenuto a bordo campo durante le partite.

Non solo. Il Napoli, che come detto ha riconquistato il primo posto grazie alla vittoria ottenuta in pieno recupero contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, attualmente è anche la migliore difesa del campionato. Segno di come il lavoro di Spalletti stia pagando.