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Le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus per 4-0 in casa contro il Venezia: i bianconeri dopo un primo tempo difficile si sono scatenati nella ripresa, trovando il successo grazie ai goal di Woltemade, Cabal, Koopmeiners e Kolo Muani.

LA REAZIONE - "Mi soddisfa molto la reazione. Nel secondo tempo sono entrati prendendo decisioni, sono stati più sciolti nelle linee di passaggio e nell'essere squadra. Nel primo tempo nessuno si muoveva dalla sua posizione o dava seguito a un passaggio: è stato fondamentale che i calciatori riconoscessero le mancanze del primo tempo".

KOLO MUANI - "Ho bisogno di un altro attaccante dentro con tutte queste partite. A destra ho tre esterni: Conceicao, Zhegrova e Nico. A sinistra ho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Devo stimolarlo che può fare l'attaccante: deve essere bravo a ritagliarsi lo spazio per attaccare la profondità. Quando riceve palla in posizione centrale con l'uomo alle spalle non è a suo agio: ho bisogno di lui anche come attaccante centrale nonostante ora ci sia anche Ekhator".

ZHEGROVA - "E' un calciatore incredibile. A volte fa cose che neanche lui sa spiegare: ha genialità e un piede cattivo che può fare la differenza. Quando sembra tutto impossibile lui se ne esce con invenzioni che non sono scritte da nessuna parte. Poi però ha delle pause in cui non riesce a trovare la posizione giusta e perde palloni. Non si vive di due spunti, ci vuole continuità".

600 PANCHINE - "601 assicurata? Siamo a posto. Con tutto quello che si dice...il mio obiettivo dopo la 600esima era la 601".