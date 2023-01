Spalletti deluso: "Qualche giocatore sotto il suo solito rendimento"

Il tecnico del Napoli ha parlato dopo il k.o di San Siro, che ha dato i tre punti all'Inter e riaperto il campionato 2022/2023.

Il Napoli perde la sua imbattibilità in campionato, sconfitto di misura dall'Inter e vede avvicinarsi in classifica proprio dalle milanesi e dalla Juventus. Primo match nel 2023 e primo k.o per gli azzurri, ancora comunque stabilmente in vetta alla Serie A.

La rete di Edin Dzeko nella ripresa ha riaperto il torneo 2022/2023, ma il Napoli può ancora contare su cinque punti di vantaggio rispetto al Milan, sette sulla Juventus e otto sull'Inter, capace di spezzare la lunga serie di 15 partite senza sconfitta.

"Non siamo riusciti a far girare la palla con qualità come sempre. Un po' lenta" ha dichiarato Spalletti a DAZN dopo la sconfitta di San Siro. "Possiamo fare di più nello scavare negli spazi da attaccare. Qualche giocatore è stato sotto il suo rendimento. Tipo chi? Voi, vi ho sentito un po' mosci nella telecronaca della partita. Andavate sostituiti...".

Spalletti ha parole dolci per Acerbi:

"Un cliente scomodo, veramente forte di posizione e dal punto di vista fisico. Si potevano fare le cose più velocemente e con più qualità. Ci vuole più forza, contrasto. Non è la nostra caratteristica"

Ora tocca a Spalletti far ripartire il Napoli:

"Ci si riallena meglio di come ci siamo allenati e questo dipenderà da me. Oggi il livello è stato più basso considerando le nostre possibilità. Si vedrà che cosa riusciremo a produrre".