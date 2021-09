Spalletti presenta Napoli-Spartak Mosca: "Cambierò 3-4 giocatori"

Il tecnico del Napoli alla vigilia del match coi russi: "Tutti pronti per domani. Troppa confidenza? L'importante è che non ci sia presunzione".

Sei vittorie su sei in campionato e ora, di nuovo, l'Europa League. Il Napoli torna in campo per affrontare lo Spartak Mosca nella seconda giornata dei gironi, forte del bel 2-2 ottenuto in rimonta a Leicester nella gara d'esordio, e tocca a Luciano Spalletti, seduto accanto a Lorenzo Insigne, presentare il match in conferenza stampa.

"Cambierò tre o quattro giocatori - aveva già il tecnico toscano a 'Sky' - ma potrei cambiarli anche tutti, avendo una rosa di tutto rispetto. Non avendola sarebbe dura giocare una competizione del genere. Chi non cambierò? Koulibaly, Insigne e altri giocatori".

"Cosa voglio vedere domani sera? - dice invece Spalletti in conferenza - Visto che le cinque sostituzioni hanno allungato la vita alle partite, per essere al sicuro bisogna essere avanti di tre goal. Anche col Cagliari ci sono capitate delle situazioni che andavano sfruttate, è una riflessione che ho fatto anche alla squadra".

Sui calciatori disponibili per la gara di domani:

"I reduci dagli infortuni li vedo bene. Per domani sono tutti pronti, a parte Ghoulam che ho lasciato fuori dalla lista".

Spalletti parla quindi del ritorno del pubblico negli stadi:

"È un contatto diretto che permette di avere sensazioni che solo i contatti umani ravvicinati possono darti. Anche se per me è cambiato poco, perché i miei occhi lo stadio l'hanno visto pieno anche al primo allenamento, quand'era vuoto".

Sul bel momento del Napoli, primo in campionato a punteggio pieno:

"Se mi diverto? Io mi diverto e sto bene quando abbiamo vinto. Troppa confidenza? Bisogna averla la confidenza. L'importante è che non ci sia presunzione".

Lo Spartak Mosca ha perso all'esordio contro il Legia Varsavia: