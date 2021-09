Napoli-Juventus, dubbio Osimhen. Spalletti attende: "Decideremo all'ultimo"

Nonostante il ricorso accolto, Osimhen arriva al big match all'ultimo: "E' come andare a teatro e non vedere i migliori attori".

Il campionato è appena iniziato, ma cinque punti in più in classifica cominciano ad essere tanti. Soprattutto perchè quei cinque, a seconda del risultato del terzo turno, potrebbero diventare ben otto. Napoli-Juventus è già fondamentale per entrambe. Sfida di scena al Maradona, con bianconeri a quota uno e gli azzurri a sei.

Il Napoli, dopo aver ritrovato Osimhen in virtù del ricorso accolto contro la squalifica del nigeriano, si prepara ad ospitare la Juventus, reduce dall'addio di Cristiano Ronaldo, dalla sconfitta interna contro l'Empoli e dal pari nel match d'esordio contro l'Udinese.

In conferenza stampa, alla vigilia del match, ha parlato mister Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli non ha dato per certa la presenza dello stesso Osimhen e di Ospina, impegnati con lunghi voli continentali:

"Il problema viene fuori, è ovvio presidente mi trova d'accordo quando dice che bisogna sistemare le cose, sarà una giornata di campionato condizionata, penalizza delle squadre. Come quando vai a teatro e non trovi i migliori attori. Bisognerà trovare soluzioni diverse. Come accaduto alla Juventus dovremo renderci conto all'ultimo di quello che sarà il nostro scenario".

Di certo c'è una sfida d'elite, da giocare e vivere:

"Chi ha sognato il pallone fin da bambino come me, sognava questi grandi sfide, il gusto della rivalità. I calciatori vogliono giocarla, siamo nella situazione ottimale che abbiamo sempre sognato. Juventus a -8? E' un giochetto che non si fa, mi mette in svantaggio psicologico. Per Allegri siamo da Scudetto? Credo sia un suo pensiero reale".

Chi ha giocato in Nazionale avrà tempo risicato per esserci:

"Stanno benissimo, i nazionali hanno nei muscoli e nella testa la fatica delle partite. Lobotka in realtà non sta molto bene, Zielinski e altri dobbiamo vedere, speriamo di vederli prima di andare a letto, così gli do la buonanotte. Altri spero un massaggio e poi in albergo insieme a noi".

Non solo il poco spazio a disposizione causa Nazionali, ma anche l'eventualità di non poter contare sugli stessi giocatori in Europa League, causa possibile quarantena. Il Napoli è infatti atteso dalla trasferta inglese, contro il Leicester: