Spalletti avvisa il Napoli: "Col Barcellona bisognerà rischiare"

Spalletti indica la strada per superare il Barça: "Chi non lotta ha già perso, come soldati in un videogioco". Poi annuncia: "Insigne dall'inizio".

Un Napoli-Barcellona da dentro o fuori. L'1-1 del Camp Nou lascia apertissimi gli scenari nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: al 'Maradona', azzurri e blaugrana si giocano l'approdo agli ottavi. L'articolo prosegue qui sotto Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato a poco più di 24 ore dal match. Scelti da Goal Villarreal-Juventus dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Come vedere Atletico Madrid-Manchester United su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Napoli-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming "Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bisognerà rischiare, comandare, altrimenti si diventa passeggeri, da subito bisogna far vedere le nostre intenzioni altrimenti ci faranno abbassare". "Lozano? C'è bisogno di vedere giorno dopo giorno cosa succede, ha bisogno di sentirsi la spalla solida. Stiamo lavorando, sta facendo una preparazione particolare, serviranno accertamenti clinici". "Napoli-Barcellona la vedo una partita molto difficile, proveremo ad essere soldati in un videogioco mandati da qualche parte in una battaglia per conquistare una postazione. O vai lì e ti inserisci, o vieni sparato e la prendono gli altri". "Il Barça è una delle più forti al mondo, gli manca Messi ma ha lo stesso calciatori buoni in tutti i ruoli. I nostri obiettivi sono quelli di restare nelle menti degli sportivi, essere espressione della sua gente, somigliare alla loro volontà". "Domani impossibile fare rotazioni, qualcosa si può valutare davanti, ma va tenuto conto dell'equilibrio e che un calciatore è appena tornato da un infortunio. Diventa rischioso". "Le squadre non hanno intenzione di andare ai supplementari, vedremo una buona partita. A Cagliari c'è stata più fame di salvezza che lotta per lo Scudetto, vedremo se queste partite 'da sogno' sono quelle che aspettiamo da quando abbiamo ricevuto il primo pallone con cui giocare da bambini". "Insigne partirà dall'inizio ed ha quel livello di personalità e qualità per indirizzare il risultato". "Maradona sono convinto che domani tiferà per noi, non abbiamo nessuno del suo livello ma tutti insieme possiamo formare una squadra degna di Diego". "Osimhen nell'incornata di Cagliari ha dimostrato di avere questa incazzatura animale in determinate situazioni. Ce l'aveva Maradona, ce l'ha lui, serve che ce l'abbia anche qualcun altro". "Noi vogliamo restare nella memoria dei nostri tifosi, che sia espressione della sua gente, si va in campo per vincere le partite. Niente dev'essere impossibile". "Ghoulam? L'ho limitato io facendo scelte differenti, lui invece è un professionista che andrebbe a guadagnarsi più attenzioni col comportamento che ha. Nei pezzi di partite importanti che restano, riuscirà a ritagliarsi lo spazio che avrebbe meritato".