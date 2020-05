Spalletti: "Chiamai Dzeko 'bottiglione', mi rispose in maniera seria"

Luciano Spalletti ricorda un episodio risalente ai tempi della Roma: "Attaccai un po' Dzeko, poi mi fermai perché aveva più muscoli di me".

Luciano Spalletti non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: dopo l'addio all' del maggio 2019 si è preso un periodo di riflessione lontano dal calcio per decidere al meglio cosa fare quando si presenterà l'opportunità di tornare su una panchina.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico di Certaldo ha ricordato i momenti più belli vissuti con i nerazzurri, riportati in dopo una lunga attesa che stava diventando insostenibile e nonostante le tante problematiche che affliggevano lo spogliatoio.

"Di ricordi belli dell'Inter ne ho molti, anche perché siamo arrivati in fondo alle due stagioni con il fiato sul collo di quelli che rimanevano fuori dalla Champions. Probabilmente la vittoria a del primo anno contro la o la vittoria nel derby quando tutti ci davano per spacciati".

"Il raggiungimento della Champions è, dopo la vittoria del campionato, l'obiettivo più importante, è superiore anche a vincere una Coppa : non ti dà un premio che puoi portare a casa, ma ti fa partecipare al torneo più bello del mondo. Delle difficoltà le abbiamo avute, io ho sempre messo i risultati del club davanti a tutto e non li ho mai barattati per salvaguardare la mia immagine".

C'è spazio anche per un aneddoto che risale ai tempi della seconda esperienza alla Roma: protagonista Edin Dzeko.