Spalletti: una Champions da conquistare per Conte, poi un anno di stop

Luciano Spalletti dovrà conquistare la Champions League contro l'Empoli... per Antonio Conte. Poi il tecnico si prenderà un anno di pausa.

La partita contro l' sarà con ogni probabilità l'ultima di Luciano Spalletti sulla panchina dell'. Antonio Conte sarebbe già pronto a prenderne il posto e mancherebbe solo la firma per il passaggio di consegne.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'ufficialità dell'arrivo del tecnico leccese arriverà soltanto dopo la separazione con l'attuale allenatore dell'Inter, una questione di giorni. Prima, però, Spalletti ha un ultimo lavoro da compiere: battere l'Empoli.

La partita contro i toscani sarà la chiave per portare l'Inter in top 4 e di conseguenza anche in . A beneficiare però dell'eventuale vittoria non sarà l'allenatore di Certaldo, bensì il suo erede Antonio Conte.

Per Spalletti infatti il futuro è già chiaro, lontano da San Siro. Forse anche lontano dai campi, visto che il tecnico forte del rinnovo firmato fino al 2021 con i nerazzurri potrebbe concedersi un anno sabbatico per studiare e poi ritornare in panchina nel 2020.

Prima però dovrà battere l'Empoli, per centrare ancora, per il terzo anno consecutivo, la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. Come era successo alla nel 2017 e sempre con l'Inter l'anno scorso.