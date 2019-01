Spalletti carica l'Inter: "Non poniamoci limiti. Nainggolan sta recuperando"

Vigilia di campionato per l'Inter di Spalletti, che affronta il Sassuolo a San Siro: "Qui non c'è nessuna confusione, è tutto ordinato".

Sembra passato un secolo, ma finalmente dopo tre settimane di pausa riparte il campionato di Serie A. Tutti a caccia dei rispettivi obiettivi, con l'inizio del girone di ritorno si fa sul serio. Lo sa bene Spalletti, attualmente al terzo posto e deciso a blidare la Champions per la sua Inter.

La squadra nerazzurra sarà impegnata in uno dei tre anticipi del sabato, precisamente quello contro il Sassuolo delle ore 20:30. Per l'Inter obbligatorio vincere in quel di San Siro, così da mettere pressione al Napoli puntando alla seconda piazza del campionato.

La conferenza stampa pre-Sassuolo è utile anche per presentare BUU, la campagna anti-razzista promossa dall'Inter. E da Spalletti:

"E' un modo attraverso il quale la società ha trasformato un brutto episodio di razzismo in un'opportunità per prendere distanza una volta per tutte da questi atteggiamenti. I nostri splendidi tifosi hanno dimostrato di poter essere dalla parte giusta. Brothers Universally United, siamo tutti fratelli e tutti uniti".

"All'Inter non c'è nessuna confusione, è tutto molto ordinato. I giardini sono perfetti. Sappiamo che il calciomercato funziona così: nomi che escono fuori, per la nostra squadra ne esce sempre qualcuno di più. Dobbiamo accettare queste dinamiche. Ranocchia? Un grande professionista".

Tra il rinnovo di Icardi e le voci di calciomercato è tutto nebuloso in casa Inter? Non per Spalletti:

Come detto a San Siro arriva il Sassuolo, che ha più volte messo in difficoltà l'Inter:

"Faccio i complimenti a presidente e dirigenti del Sassuolo, in questi anni hanno fatto grandi scelte con allenatori e giocatori. Giocano un buon calcio e sono convinti di quello che fanno. L'Inter nelle ultime partite non è stata all'altezza del suo massimo. Dobbiamo mettere in pratica di continuo la nostra qualità".

Nainggolan potrebbe tornare titolare proprio contro il Sassuolo dopo una gara saltata e una da subentrante:

"Nainggolan sta recuperando, ha avuto qualche problema fisico. Sta tornando ad essere quello che conosciamo, è disturbato da questo periodo fatto sottolivello. Sono fiducioso, il ragazzo ci tiene a fare bene la sua professione. E' da valutare oggi e domani, potrebbe anche giocare dall'inizio ed essere sostituito".

44 punti nel girone d'andata per l'Inter, Spalletti spera di poter ripetere l'ottima prima parte di stagione: