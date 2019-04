Spalletti avvisa l'Inter: "Atalanta rivale diretta per la Champions"

Incrocio Champions a San Siro. L' riceve la visita di una super , ad appena un punto dal quarto posto e a -5 dal terzo occupato proprio dai nerazzurri. Luciano Spalletti , in conferenza stampa, ha presentato il match di domenica e non solo.

"E' una gara 'massiccia' per l'importanza di classifica contro una concorrente diretta. Da anni l'Atalanta è stabilmente nelle zone alte, sono 'belli' non per caso. Con Gasperini ha mantenuto un'identità di gioco, fatto grandi partite, non sono più una rivelazione. Ha tutte le carte in regola per puntare alla Champions. Per Gasp parlano curriculum e risultati, ci sarà da stare svegli. Abbiamo le carte in regola per difenderci e andargli a fare goal".

Nessun indizio di formazione da parte del tecnico toscano, ma due certezze: De Vrij e Lautaro Martinez non saranno arruolabili.

"Nainggolan e Icardi titolari? Non si dice chi gioca e chi non gioca, si fa sempre il bene dell'Inter e trovare il meglio per questa maglia e questi colori. Le condizioni di De Vrij e Martinez andranno valutate nel prossimo allenamento, ma per entrambi è difficile che vengano convocati con l'Atalanta".

La squalifica di Duvan Zapata toglie all'Atalanta una freccia fondamentale per il proprio arco: Spalletti ci ha scherzato su e ha scommesso su chi ne farà le veci.

A tener banco, nonostante il rientro in campo con goal di Marassi, in casa Inter è sempre la vicenda Icardi.

"Durante l'esclusione prolungata di Icardi si è capito che l'Inter è una squadra e non un singolo calciatore, in casi così devi essere non troppo timido, chiaro e se stesso per mettere mano quando accadono certe cose per fare il meglio dell'Inter. Abbiamo mostrato di avere potenzialità facendo risultati con chiunque, il gruppo è qualitativo e di personalità e può lottare per il quarto posto".

"Tifosi divisi su Icardi? L'Inter è di tutti quelli che la amano e soprattutto di chi partecipa attivamnte per sostenerla, ecco perchè sono sicuro che sanno come comportarsi. Mi aspetto che si voglia aiutare la squadra per fare risultato".