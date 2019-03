Spalletti amaro su Icardi: "L'amore per l'Inter si dimostra in campo"

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato anche di Icardi: "C'è il campo per dimostrare l'amore verso l'Inter".

L'Inter cade a Cagliari nell'anticipo della 26esima giornata della Serie A. Una sconfitta che complica il piano nerazzurro verso la Champions, oltre ad alimentare ancora il 'caso' Icardi.

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sconfitta contro il Cagliari. La sua analisi è ovviamente amara, non potrebbe essere altrimenti.

"Nel primo tempo non mi è piaciuto un po' tutto. Una Inter brutta, con poca qualità e poca convinzione sulle seconde palle. Nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene per larghi tratti".

Non si può non parlare anche di Mauro Icardi, l'assenza più pesante di questa Inter. Al pari di Keita, secondo Luciano Spalletti, che rispondendo a domanda precisa non vede nessuna differenza tra i due giocatori.

"L'assenza di Icardi? Se c'è un posto per far vedere l'amore verso l'Inter, quello è il campo. Al giocatore resta una settimana per concludere il percorso di fisioterapia al ginocchio, poi potrà tornare in campo allo stesso livello di Keita. Tra i due giocatori non c'è differenza. La sostituzione di Ranocchia l'ho fatta gli ultimi sette minuti, per cercare di buttare qualche palla dentro l'area".

Luciano Spalletti conclude la sua disamina della partita, volgendosi più al momento generale: l'Inter nel 2019 ha fatto un passo indietro rispetto all'anno precedente.