Spalletti alla vigilia di Barcellona-Napoli: "Osimhen aveva un ginocchio gonfio, valuteremo"

Di nuovo Barcellona contro Napoli, come un paio d'anni fa, ma stavolta in Europa League. All'epoca in panchina c'era Rino Gattuso, che non riuscì ad evitare l'eliminazione dalla Champions League per mano dei catalani; oggi siede invece Luciano Spalletti, che presenta la sfida d'andata del Camp Nou in conferenza stampa.

"Noi dobbiamo cercare di essere il Napoli e puntare sulle qualità che abbiamo - le parole del tecnico - Il nome che abbiamo e le aspettative della città ci dicono che dobbiamo andare in campo per tentare di vincere tutte le partite. La regola dei goal in trasferta non cambia assolutamente nulla".

Il sorteggio ha abbinato il Napoli al Barcellona: poteva andare meglio.

"Ma se abbiamo l'ambizione di arrivare in fondo dobbiamo farci trovare pronti. Non si può scegliere l'avversario".

Osimhen non è in condizioni perfette, come rivela Spalletti. Il sito ufficiale del Napoli ha parlato di "riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro", anche se il nigeriano è stato regolarmente convocato.

"Ieri aveva un ginocchio leggermente gonfio e per precauzione l'ho lasciato a riposo. Domani valuteremo".

Chiusura col Barcellona, che si è rialzato dopo un avvio di stagione tremendo, anche se rimane lontano dalle primissime posizioni in Liga.



"

Xavi

è un gran conoscitore di calcio e mi sembra a buon punto. Sul mercato sono arrivati calciatori che portano imprevedibilità e possono risolvere da soli una partita. Certamente Xavi riuscirà a portare il Barcellona dove vuole".