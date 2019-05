Spalletti spegne il fuoco: "Con Icardi nessun problema, mi interessa solo sia vestito di nerazzurro"

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Inter: "Con Icardi nessun problema, mi interessa solo sia vestito di nerazzurro".

Quattro punti di margine sulla zona Champions League a quattro giornate dal termine: per l' il raggiungimento dell'obiettivo stagionale è sempre più vicino. Molto passa anche dalla trasferta con l' , che i nerazzurri affronteranno domani sera.

Segui live e in esclusiva Udinese-Inter su DAZN

In conferenza stampa alla vigilia del match ha parlato Luciano Spalletti, che si è così espresso sulla partita:

"Sono tutte decisive, bisogna valutare i punti che faranno le avversarie, e ce ne sono molte. Giocare in casa di una squadra che lotta per la salvezza a 4 giornate dalla fine è come affrontare uno scontro diretto. Per l’importanza dell’obiettivo, bisogna vincere".

A domanda sulla scelta tra Lautaro Martinez o Mauro Icardi, il tecnico ha glissato e non è entrato nel dettaglio:

“Si sono allenati bene quasi sempre tutti, anche Skriniar e De Vrij si sono allenati bene…”

Per il numero 9, dopo diverse partite senza arrivare al goal su azione, la situazione potrebbe diventare pesante, ma Spalletti ha allontanato le nubi e smorza anche le polemiche per le foto postate sui social da Icardi e Wanda Nara.

“Sono successe un po’ di cose che possono averlo limitato. Il suo pregio è l’equilibrio. Ha un livello di ripetitività nel suo comportamento che dà buone notizie, oltre ai numeri che ha. Le foto sui social? Quando viene qui è sempre vestito da ‘Inter’, nella maniera corretta, a me interessa quello”.

Il tecnico ha confermato anche che non ci sarà una scelta tra lui e Icardi da compiere, sottolineando che non ci sono problemi tra lui e il suo attaccante.

“Da un punto di vista mio non c’è nessun problema, il mio futuro si chiama Inter-Udinese, non si chiama Icardi o non Icardi. Poi sarà il risultato di , la partita con l’ . Non ho nessun problema ad allenare e far giocare nessuno”.

Lo scorso anno i 29 goal dell'argentino sono stati determinanti per l'arrivo in , ma Spalletti non ha voluto sentir parlare di dipendenza da un giocatore solo.

“Non sono d’accordo sull’essere dipendenti da un calciatore, bisognerebbe dare merito ai difensori e al portiere quando non si prende goal. I goal nascono dall’equilibrio in fase difensiva, se no la costruzione diventa più difficile”.

Il tecnico è anche tornato sui cali di concentrazione avuti dalla sua squadra tra questa stagione e la scorsa.

“Con la e con la abbiamo fatto due buone partite, ha fatto la differenza quello che ci siamo messi in testa durante la settimana. La sfida con l’Udinese ha la stessa importanza, a volte si fanno differenze. I cali di tensione sono figli di quel ragionamento”.

Battuta finale sulla corsa alla Champions League: l'Inter parte da posizione di vantaggio, ma ha tante rivali alle spalle che puntano al sorpasso.