Spalletti sull'addio di Mertens: "Il Napoli gli ha fatto una proposta, lui non ha accettato"

Il tecnico spiega l'addio del belga: "Nessuno voleva mandarlo via, avrebbe potuto darci una grande mano". Su Raspadori: "Sarebbe il suo sostituto".

E' un Napoli che ha cambiato decisamente volto quello che si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A. Gli addii dei vari Koulibaly, Insigne e Mertens fotografano un ricambio generazionale in atto in casa partenopea.

Un processo di ringiovanimento che deve per forza di cose combaciare con una sostenibilità finanziaria che garantisco un futuro solido al club, come spiegato dal tecnico Luciano Spalletti nel corso di un'intervista al 'Corriere della Sera':

"Il nuovo Napoli vira nella direzione dei giovani forti, nel ridimensionamento degli ingaggi e nella filosofia della sostenibilità".

Non manca una punta di rammarico per il clima venutosi a creare attorno alla squadra:

"Attorno a noi avverto scetticismo, mi dispiace. Perché ce la stiamo mettendo tutta per farci trovare pronti. Grazie a un mercato che sia funzionale alle nostre esigenze. Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati".

Tra le partenze illustri, il tecnico di Certaldo spiega le dinamiche che hanno portato alla separazione di Dries Mertens.

"Non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Mertens avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato".

Il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

"Diretto, frontale. E dunque vero. Per incontrarci a volte sono necessari compromessi caratteriali: a volte abbozzo io, altro volte lo fa lui. Siamo due persone forti".

Spalletti difende a spada tratta il lavoro svolto nella sua prima stagione sulla panchina azzurra:

"Non sembri strano, ma è la natura ad unire me e Napoli. La passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci sono momenti e momenti e non è che se si fa un campionato ad alti livelli, rompendo anche il clima di depressione che ho trovato quando sono arrivato, poi se non vinci lo Scudetto non hai fatto nulla, anzi per qualcuno ho fallito. Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza".

Per quanto riguarda il mercato in entrata, un nome spendibile per rinforzare l'attacco potrebbe essere quello di Giacomo Raspadori.

"Avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Con lui saremmo nella giusta direzione. Sarebbe il sostituto di Mertens".