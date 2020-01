SPAL-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL ospita il Verona nello scontro salvezza della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici ospita in casa il di Ivan Juric nella sfida salvezza della 18ª giornata di . Gli emiliani sono penultimi con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, gli scaligeri si trovano in 12ª posizione assieme al a quota 19 punti con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte e devono recuperare la gara contro la .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Negli unici 2 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa degli emiliani sono arrivati 2 pareggi. La SPAL è la squadra con il peggior attacco in Serie A (appena 12 reti), gli estensi e i veneti sono inoltre le due formazioni che hanno effettuato meno tiri in porta nello specchio, rispettivamente 58 e 56.

La SPAL è reduce da 3 sconfitte e una vittoria nell'ultimo turno con il nelle ultime 4 giornate, il Verona invece ha collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite giocate.

Andrea Petagna è il bomber dei biancazzurri con 6 reti, e ha realizzato il 50% delle marcature della sua squadra, mentre Samuel Di Carmine è il giocatore più prolifico dei gialloblù con un bottino di 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Verona

SPAL-Verona Data: 5 gennaio 2020

5 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SPAL-VERONA

SPAL-Verona si disputerà il pomeriggio di domenica 5 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 3° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida salvezza SPAL-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Massimo Tecca, che sarà coadiuvato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky se lo vorranno potranno seguire SPAL-Verona anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Out Reca oltre ai lungodegenti Fares e D'Alessandro, Semplici deve sciogliere il dubbio in attacco fra Paloschi e Di Francesco su chi farà da spalla al bomber Petagna. A centrocampo Valoti potrebbe vincere il ballottaggio con Murgia come mezzala destra, con Missiroli in regia e Kurtic mezzala sinistra. Sulle due fasce dovrebbero agire Cionek a destra e Strefezza sulla corsia mancina. A disposizione anche Sala dopo aver superato i suoi problemi fisici. In difesa, davanti al portiere Berisha, la linea a tre sarà composta da Tomovic, Vicari e Igor.

Juric avrà indisponibili Empereur, Salcedo, Tupta e Bessa oltre a Di Carmine, ancora ai box per il problema al dito della mano. Davanti al suo posto dovrebbe rivedersi dal 1' il polacco Stepinski. Alle sue spalle sulla trequarti spazio a Verre con Zaccagni. In mediana, squalificato Amrabat, toccherà a Pessina affiancare in mezzo Miguel Veloso, mentre Faraoni e Lazovic agiranno sulle due fasce. Fra i pali ci sarà Silvestri, davanti a lui la linea a tre titolare composta da Rrahmani, Kumbulla e Gunter, quest'ultimo favorito su Bocchetti.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco, Petagna

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski