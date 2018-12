SPAL-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita l'Udinese nello scontro salvezza della 18ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La SPAL di Leonardo Semplici ospita l'Udinese di Davide Nicola nello scontro salvezza della 18ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono quindicesimi assieme all'Empoli con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, i friulani occupano il quart'ultimo posto a quota 14 con 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.

Fra i biancazzurri l'attaccante Andrea Petagna è il miglior marcatore con 5 goal in 16 presenze, l'argentino Rodrigo De Paul è invece il giocatore più prolifico dei bianconeri con 6 goal in 17 gare giocate. La SPAL è reduce da 2 pareggi e una sconfitta di misura con il Napoli nelle ultime 3 giornate, l'Udinese ha collezionato 2 sconfitte e un pareggio col Frosinone nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SPAL-UDINESE

SPAL-Udinese si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà il 23° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SPAL-UDINESE IN TV E STREAMING

La partita SPAL-Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (253). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-UDINESE

Semplici dovrà fare i conti con alcune assenze: con l'Udinese mancheranno infatti gli infortunati Djourou e Missiroli e lo squalificato Kurtic. In difesa agiranno Cionek, Vicari e Felipe mentre a centrocampo spazio ad uno tra Valoti e Everton Luiz, con Valdifiori confermato dal 1'. Davanti coppia composta da Antenucci e Petagna, che dovrebbe riprendere il posto da titolare scalzando Paloschi.

Nicola perde per squalifica Behrami: nel suo 3-5-2 dentro uno tra Balic o Barak, con Ter Avest e D'Alessandro confermati sulle fasce. In attacco ci sarà spazio per Pussetto, panchina in vista per Lasagna. Difesa a tre scolpita con Larsen, Nuytinck e Troost-Ekong.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Balic, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul.