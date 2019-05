SPAL, Semplici scherza sul proprio futuro: "Panchina Juventus? Attendo la chiamata di Agnelli"

La stagione della di Semplici, conclusasi con la seconda salvezza consecutiva, non è stata rovinata dalla sconfitta interna subita nell'ultima giornata di campionato contro il .

Al termine del match il tecnico ferrarese ha voluto scherzare sul proprio futuro professionale, rifacendosi alle tante voci su colui che sarà il prossimo allenatore della .

"Panchina della Juventus libera? Sto infatti aspettando la chiamata di Agnelli (ride, ndr). Anche Gazidis volendo potrebbe chiamarmi, ma non ha il mio numero (ride, ndr). Per quanto riguarda il futuro ci incontreremo con la dirigenza per stabilire il da farsi. Nel frattempo godiamoci questa salvezza arrivata in anticipo. C'è qualcuno dei nostri che merita di fare un salto di qualità. L'obiettivo non penso cambierà, sarà la salvezza".