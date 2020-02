SPAL-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida il Sassuolo nel lunch match della 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici e il di Roberto De Zerbi si sfidano nel Derby emiliano, lunch match della 23ª giornata di . I biancazzurri sono ultimi in classifica assieme al con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte, i neroverdi si trovano in 13ª posizione a quota 26, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 10 k.o.

Negli unici 2 precedenti in Serie A disputati in casa degli estensi, questi ultimi non hanno mai vinto, con 2 vittorie del Sassuolo in altrettante gare. Solo 3 squadre di Serie A con 15 punti dopo 22 giornate sono riuscite a fine stagione a conquistare la salvezza, il nel 2006/07, il nel 2007/08 e il nel 2016/17.

Curiosamente le due formazioni emiliane, assieme al , sono due delle tre squadre ad aver segnato meno goal di testa in Serie A, appena uno, mentre nella scorsa stagione i ferraresi furono la squadra che ne realizzò di più (18).

La SPAL è reduce da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, il Sassuolo invece ha collezionato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Andrea Petagna è il bomber dei biancazzurri con 8 goal, mentre Francesco Caputo è il miglior marcatore dei neroverdi con un bottino di 10 reti realizzate in campionato. L'ex attaccante dell' ha nella SPAL la sua vittima preferita in Serie A con 4 goal in 3 sfide complessive, inclusa la sua prima doppietta con il Sassuolo nel match di andata. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Sassuolo

SPAL-Sassuolo Data: 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SPAL-SASSUOLO

SPAL-Sassuolo si disputerà la mattina di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 6° Derby emiliano in Serie A fra le due formazioni.

Il lunch match SPAL-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

SPAL-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il Derby emiliano SPAL-Sassuolo anche in diretta streaming mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Semplici ritroverà dal 1' il bomber Petagna in attacco, dopo aver scontato il turno di squalifica. Al suo fianco dovrebbe esserci Di Francesco, con Floccari destinato alla panchina. A centrocampo Strefezza e Reca presidieranno le due fasce, con Dabo mezzala destra, Missiroli in regia ed uno fra Castro e il ristabilito Valoti come mezzala sinistra. Dietro torna a disposizione Cionek, con il polacco che ha superato il problema al piede, ma Tomovic resta favorito per completare la linea difensiva a tre con Vicari e Bonifazi davanti al portiere Berisha.

De Zerbi confermerà Caputo come centravanti, con Defrel che partirà dalla panchina. Sulla trequarti Traoré potrebbe essere preferito a Djuricic, non al meglio, accanto a Berardi e Boga. In mediana con Locatelli dovrebbe agire Obiang. Fra i pali ci sarà Consigli, mentre al centro della difesa potrebbe esserci nuovamente spazio per Gian Marco Ferrari in coppia con Romagna, con Toljan e Kyriakopoulos esterni bassi. Peluso e Rogerio dovrebbero partire dalla panchina. Ancora indisponibili Tripaldelli e Chiriches.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.