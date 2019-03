SPAL-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita la Sampdoria nella 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La SPAL di Leonardo Semplici sfida la Sampdoria di Marco Giampaolo nella 26ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono quindicesimi con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, e hanno 5 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, i liguri si trovano al 9° posto assieme alla Fiorentina con 36 punti e un cammino di 10 successi, 6 pareggi e 9 sconfitte.

L'attaccante Andrea Petagna è il miglior realizzatore dei biancazzurri con 10 goal in 23 presenze, mentre l'esperto Fabio Quagliarella è il leader fra i marcatori blucerchiati con 17 goal segnati in 24 partite giocate. La SPAL è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate, la Sampdoria invece con la vittoria interna sul Cagliari ha interrotto una serie negativa di 3 sconfitte consecutive.

QUANDO SI GIOCA SPAL-SAMPDORIA

SPAL-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di domenica 3 marzo 2019 nella cornice dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Fischio d'inizio previsto alle ore 15.00. Per le due formazioni sarà il 34° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SPAL-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La partita SPAL-Sampdoria sarà trasmessa da Sky in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Per gli abbonati sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi con pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-SAMPDORIA

Ancora out per infortunio Jankovic e Lazzari, Semplici deve valutare l'acciaccato Viviano (pronto Gomis) e dovrebbe riproporre il 4-4-2 varato contro il Sassuolo. Di nuovo a disposizione Schiattarella, che dopo aver scontato la squalifica contende a Murgia un posto da titolare a centrocampo. Antenucci favorito per affiancare Petagna in attacco.

Giampaolo ritrova a centrocampo Linetty dopo il turno di stop ma perde per squalifica Ekdal: al suo posto dovrebbe esserci spazio dal 1' per Vieira. L'alternativa è Jankto, con Praet centrale. Sulla trequarti ancora non è al meglio Ramirez, per cui si va verso la conferma di Saponara. In attacco Gabbiadini dovrebbe scalzare Defrel come partner di Quagliarella. In difesa problemi per Tonelli e Murru, che potrebbe essere rimpiazzato a sinistra da Sala, come già avvenuto nei minuti finali contro il Cagliari. Meno probabile l'impiego di Tavares.

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti, Murgia, Missiroli, Kurtic; Antenucci, Petagna.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.