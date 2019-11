SPAL-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida la Sampdoria nel Monday Night dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida la di Claudio Ranieri nel Monday Night dell'11ª giornata di . Gli emiliani sono penultimi assieme al con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, i genovesi sono in fondo alla classifica con appena 5 punti e un cammino di una vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 17 precedenti in Serie A in casa degli estensi, questi ultimi conducono nelle statistiche con 7 successi, 6 pareggi e 4 vittorie blucerchiate. L'ultima di queste è arrivata nel match di ritorno dello scorso anno al Mazza, che vide i doriani, guidati in panchina da Marco Giampaolo, imporsi 2-1 al Mazza con una doppietta di Quagliarella a vanificare la rete di Kurtic.

Solo il Paderborn in , ultimo in con 4 punti, ha raccolto meno punti dei liguri nei top 5 campionati europei e i blucerchiati non vincono in trasferta da 9 partite (2 pareggi e 7 k.o.) ed è l'unica squadra nei migliori 5 tornei del Vecchio Continente a non aver realizzato nemmeno una rete nella prima frazione di gioco.

Andrea Petagna è il miglior marcatore dei biancazzurri con 3 reti realizzate, mentre Manolo Gabbiadini è il giocatore più prolifico dei blucerchiati con un bottino di 2 goal. Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa stagione, ha segnato finora solo una rete: era dal 2013/2014, quando giocava con la , che non arrivava a questo punto della stagione con così pochi goal.

L'esperto attaccante della SPAL, Sergio Floccari, ha invece nella Sampdoria la sua vittima preferita in Serie A: ben 6 reti, ma nessuna con la maglia biancazzurra. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-SAMPDORIA

SPAL-Sampdoria si disputerà la sera di lunedì 4 novembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. La gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di , sarà la 35ª fra le due squadre in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida salvezza SPAL-Sampdoria, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Massara, con il supporto del commento tecnico Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire il Monday Night SPAL-Sampdoria in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma.

Semplici avrà ancora indisponibile Di Francesco oltre ai lungodegenti Fares e D'Alessandro. Davanti Paloschi potrebbe rilevare Floccari come partner di Petagna. A centrocampo Strefezza e Reca si candidano ad agire come esterni, ma non va escluso l'impiego di Jacopo Sala al posto di uno dei due. In regia Missiroli è in vantaggio su Valdifiori, mentre Murgia e Kurtic agiranno da mezzali. In difesa, davanti al portiere Berisha, Igor è recuperato e potrebbe scalzare Cionek nella linea a tre con Tomovic e Vicari.

Ranieri dovrebbe optare a livello tattico per il 4-3-1-2. In attacco l'uruguayano Ramírez dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle della coppia d'attacco composta da Gabbiadini e Bonazzoli. Quagliarella accusa infatti un problema muscolare all'adduttore e potrebbe andare in panchina. In mediana il tecnico romano potrebbe affidarsi ad Ekdal in regia, con Bertolacci e Vieira mezzali. Fra i pali ci sarà il solito Audero, davanti a lui la difesa dovrebbe vedere al centro il recuperato Murillo in coppia con Colley, mentre a destra Depaoli può spuntarla su Bereszynski e a sinistra agiraà Murru.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Bertolacci, Ekdal, Vieira; Ramírez; Gabbiadini, Bonazzoli.