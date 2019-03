SPAL-Sampdoria 1-2: Quagliarella spettacolo, non basta Kurtic ai ferraresi

Una doppietta di Quagliarella ha permesso alla Sampdoria di battere per 2-1 la SPAL: nella ripresa a tempo scaduto il goal di Kurtic.

La Sampdoria di un formidabile Fabio Quagliarella (autore di una doppietta ed a quota 19 in campionato) batte per 2-1 la SPAL ed in questo modo si mantiene a ridosso della zona di classifica che vale una qualificazione europea. Per i ferraresi la magra consolazione di avere ancora cinque punti di vantaggio sul terz'ultimo posto.

Nei primi 25 minuti c'è solo la Sampdoria in campo, su tutti Quagliarella. Il bomber blucerchiato sblocca il risultato con un'acrobazia delle sue, sigla la sua doppietta personale con un preciso colpo di testa e coglie il palo da 30 metri con un sinistro al volo.

La SPAL, in difficoltà ad ogni azione offensiva degli avversari, nel finale di tempo ha più di una chance per rientare in partita, ma Valoti (destro ravvicinato alto sopra la traversa), Petagna (potente sinistro deviato in angolo da Audero) e Fares (sinistro schiacciato da dentro l'area di rigore) non colgono il bersaglio. Nel mezzo l'ennesima occasione per Quagliarella, sul cui destro è pronto l'ex compagno di squadra Viviano.

Nella ripresa il cambio modulo (dal 4-4-2 al 3-5-2 con l'ingresso di Murgia) rende più vivace la SPAL, che si vede annullare dal VAR un bellissimo goal firmato da Floccari. La decisione dell'arbitro Pasqua spegne in un certo senso le velleità della squadra di Semplici, che nonostante gli ingressi in campo di Jankovic ed Antenucci non riesce mai ad impensierire seriamente la porta di Audero.

I blucerchiati, pericolosi ad inizio ripresa ancora una volta con Quagliarella (che a metà tempo lascia spazio a Defrel) riescono così nell'intento di lasciar scorrere i minuti con il doppio vantaggio. Dovranno però comunque soffrire nei minuti di recupero a causa della splendida punizione dell'1-2 da parte di Kurtic.

I GOAL

4' QUAGLIARELLA 0-1 - Stupenda mezza rovesciata con il destro sul cross di Bereszynski.

11' QUAGLIARELLA 0-2 - Cross di Linetty dalla sinistra, preciso colpo di testa in anticipo su Fares.

94' KURTIC 1-2 - Bellissimo destro a giro su punizione da parte del centrocampista ferrarese.

IL TABELLINO

SPAL-SAMPDORIA 1-2

MARCATORI: 4' Quagliarella (S), 11' Quagliarella (S), 94' Kurtic (SP)

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe (85' Antenucci), Fares; Missiroli, Schiattarella (55' Murgia), Valoti (79' Jankovic), Kurtic; Floccari, Petagna.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet (88' Murru), Vieira, Linetty; Saponara (59' Jankto); Quagliarella (69' Defrel), Gabbiadini.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Fares, Vieira, Valoti, Sala, Audero

Espulsi: Cionek