SPAL-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Settima giornata di Serie B, la SPAL ospita la Salernitana: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-

SPAL- Data: 6 novembre 2020

6 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Comincia a definirsi, anche se in minima parte, la classifica di Serie B. Tra le migliori compagini di questo avvio del 2020/2021 del campionato cadetto c'è la Salernitana, reduce da una stagione che sembrava poter portare ai playoff, alla fine non arrivati. La SPAL, retrocessa dalla massima serie, cerca la svolta stagionale, a quattro punti di distanza dai rivali campani.

Per la Salernitana fin qui undici punti in cinque gare, ancora imbattuta e potenzialmente in vetta alla classifica di Serie B in virtù di una gara ancora da giocare. La SPAL ha invece disputato ogni gara prevista, ma ha raccolto nove punti, con la possibilità di sorpassare gli ospiti nell'anticipo, almeno fino al recupero della partita dei granata.

Nel 2016/2017 l'ultima stagione in cui SPAL e Salernitana si sono affrontate in Serie B: 3-2 per la squadra di Ferrara il primo ottobre del 2016, mentre nel match di ritorno altro successo per gli estensi grazie ad un 2-1 firmato Zigoni, Floccari e Coda per i padroni di casa.

In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-SALERNITANA

La gara tra SPAL e Salernitana valida per il settimo turno della Serie B 2020/2021 si giocherà allo Stadio Mazza di Ferrara il 6 novembre alle ore 21: l'anticipo del venerdì, come il resto del calcio in , non avrà tifosi sugli spalti.

SPAL-Salernitana sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo di Serie B. La partita potrà essere vista anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure anche un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre vedere la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per gli abbonati DAZN, SPAL-Salernitana potrà naturalmente essere seguita in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Quando arriverà il fischio finale, gli utenti avranno a loro disposizione in modalità on demand gli highlights del match e l'evento integrale.

Goal come di consueto offrirà ai suoi lettori la diretta testuale con gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Serie B, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Valoti, Sala; Castro; Di Francecsco, Seb. Esposito.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyömbér, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.