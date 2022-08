SPAL-Reggina dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia il campionato di Serie B, la Spal ospita la Reggina. Tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPAL-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: SPAL-Reggina

• Data: domenica 14 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 257) Helbiz Live

• Streaming: DAZN, SkyGo, NOW, Helbiz Live

La Serie B è pronta a partire per una nuova emozionante stagione che da metà agosto ci accompagnerà fino alla Primavera inoltrata del 2023.

La SPAL ospita la Reggina in quella che si prospetta una prima giornata tra due formazioni che pur non partendo con il favore dei pronostici potrebbero stupire e ottenere un posto di classifica inaspettato.

I ferraresi hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, eliminando dalla Coppa Italia l'Empoli in rimonta. Dopo lo svantaggio iniziale, i goal di Dickmann e Arena tra tempi regolamentari e supplementari hanno permesso agli emiliani di passare il turno.

Non è andata altrettanto bene alla Reggina, eliminata dalla Sampdoria. Inzaghi può comunque sorridere, dato che la sua squadra ha perso solamente 1-0 sul calcio di rigore di Sabiri.

ORARIO SPAL-REGGINA

La prima giornata di campionato tra SPAL e Reggina si gioca domenica 14 agosto 2022 alle ore 20:45, presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

DOVE VEDERE SPAL-REGGINA IN TV

Il match è trasmesso da DAZN e per vederlo in tv bisognerà collegarsi all'app per smart tv, oppure sulle console di gioco Xbox e PlayStation. Infine si può utilizzare un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Anche su Sky sarà possibile seguire la gara in tv, al canale Sky Sport (257 del satellite). L'alternativa è rappresentata da Helbiz Live grazie all'app presente sulle Smart TV, dopo aver attivato l'abbonamento.

SPAL-REGGINA IN DIRETTA STREAMING

L'incontro sarà visibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN e sul sito della piattaforma, dopo aver arrivato l'abbonamento: anche su Sky Go sarà possibile seguire la partita tra SPAL e Reggina così come su NOW ed Helbiz Live. Fondamentale un abbonamento attivo per usufruire del servizio da pc fisso o da mobile come smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di tutte le azioni della partita tra SPAL e Reggina saranno disponibili anche su GOAL grazie alla diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-REGGINA

Venturato sembra intenzionato a confermare per la maggior parte la formazione che ha sconfitto l'Empoli in Coppa Italia. In porta andrà Alfonso, con Celia e Dickmann esterni e Meccariello e Arena centrali. Esposito, Murgia e Mancosu il terzetto di centrocampo alle spalle di Zanellato, Moncini e La Mantia.

Inzaghi punta sul 4-3-3 sarà 4-3-3. Ravaglia tra i pali, con la linea a 4 composta da Giraudo, Gagliolo, Cionek e Piereozzi. Loitti, Crisetig e Fabbian il trio in mezzo al campo, dove le scelte sono ristrette. In attacco giocheranno Rivas, Menez e Ricci.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Celia, Meccariello, Arena, Dickmann; Esposito, Murgia, Mancosu; Zanellato; Moncini, La Mantia. All. Venturato

REGGINA (4-3-3) Ravaglia, Giraudo, Gagliolo, Cionek, Piereozzi; Loitti, Crisetig, Fabbian; Rivas, Menez, Ricci. All. Inzaghi