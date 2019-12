SPAL, il presidente mette in discussione Semplici: "Faremo delle riflessioni"

La crolla in casa nello scontro diretto per la salvezza contro il . Il goal di Balotelli condanna gli emiliani all'ultimo posto in classifica a 9 punti, con la vittoria che manca da due mesi.

Al termine della gara è intervenuto anchee il presidente del club Walter Mattioli, che ha messo in discussione la posizione dell'allenatore Leonardo Semplici, ora più in discussione che mai.

Il patron della SPAL ha affermato che a gennaio potrebbe rinforzare la rosa con degli acquisti, ma chiede anche di più ai giocatori e soprattutto si interroga sul motivo del crollo.

Commenti anche sulla prestazione della sua squadra contro il Brescia. La vittoria ai biancazzurri manca da ormai 2 mesi, dall'1-0 casalingo contro il con goal di Petagna.

"Non mi aspettavo una gara del genere. A mio parere non è stato schierato neanche il modulo giusto per provare a vincere. Nel secondo tempo non avendo più nulla da perdere abbiamo dato tutto. Non abbiamo mai tirato in porta, tante cose non sono andate bene"