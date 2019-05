SPAL-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita il Napoli nella 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida il di Carlo Ancelotti nella 36ª giornata di , in una gara fra due squadre che hanno poco da chiedere ormai alla rispettiva stagione. Gli emiliani hanno conquistato la salvezza aritmetica e sono undicesimi a quota 42 punti (gli stessi del , ma i neroverdi sono in vantaggio negli scontri diretti) con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, i partenopei hanno 73 punti, frutto di 22 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, e si sono garantiti la qualificazione matematica alla prossima e il 2° posto.

Andrea Petagna è il miglior marcatore fra i biancazzurri con 14 goal in 33 presenze, mentre il polacco Arkadiusz Milik è il bomber stagionale dei campani in campionato con un bottino di 17 centri in 32 partite giocate. La SPAL ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 partite giocate, il Napoli invece viene da una sconfitta con l' e 2 vittorie consecutive, l'ultima delle quali sul con il discusso calcio di rigore nel finale.

QUANDO SI GIOCA SPAL-NAPOLI

SPAL-Napoli si giocherà domenica 12 maggio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Fra le due formazioni sarà il 32° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE SPAL-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita SPAL-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, mentre Lorenzo Minotti si occuperà del commento tecnico.

Chi volesse potrà seguire la partita anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i propri pc, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-NAPOLI

Semplici non ha particolari problemi di formazione e potrebbe schierare lo stesso undici che battendo 4-0 il ha conquistato la salvezza, con la sola possibile eccezione di Kurtic, che non è al meglio e potrebbe lasciare il posto a Schiattarella. Davanti l'uomo dei goal pesanti, Floccari, è favorito su Antenucci e Paloschi per far coppia con Petagna. Missiroli giostrerà in regia, Lazzari e Fares sulle corsie laterali. Dietro, davanti al portiere Viviano, la linea a tre sarà composta da Vicari, che torna a disposizione dopo la squalifica, Felipe e uno tra Bonifazi o Cionek.

Ancelotti ha assenti per problemi fisici i difensori Chiriches e Maksimovic. Non sarà della partita neanche Ospina, volato in per problemi familiari. Fra i pali dunque confermato Meret, mentre per le maglie di terzini ci sarà il consueto ballottaggio fra Malcuit ed Hysaj a destra e fra Ghoulam e Mario Rui a sinistra, con i primi favoriti. Al centro della difesa rientrerà dal 1' Albiol accanto a Koulibaly, in mediana si rivedrà Fabian Ruiz accanto ad Allan, con Callejón sulla destra e uno fra Younes e Zielinski a sinistra. In attacco è in dubbio Mertens: spazio alla coppia Milik-Insigne. A disposizione Diawara, tornato ad allenarsi in gruppo.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Floccari.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.