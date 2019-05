SPAL-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida il Napoli nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Classica gara di fine stagione fra la di Leonardo Semplici e il di Carlo Ancelotti, avversarie nella 36ª giornata di . I partenopei, che si trovano alle spalle della con 73 punti, non hanno di fatto più nulla da chiedere al loro campionato, considerato che dopo aver conquistato matematicamente la hanno anche blindato aritmeticamente il 2° posto in classifica.

Qualche motivazione in più ce l'hanno gli emiliani, undicesimi in classifica con 42 punti (a pari merito con il , ma in svantaggio con gli emiliani negli scontri diretti), che dopo aver conquistato matematicamente la salvezza possono ora giocarsi nelle ultime giornate quel 10° posto che darebbe la possibilità di maggiori entrate economiche al club derivanti dai diritti televisivi.

Semplici dovrebbe confermare a grandi linee la formazione che la settimana scorsa ha travolto il , con Floccari in tandem con Petagna in attacco e l'unico avvicendamento che potrebbe riguardare il centrocampo, dove Kurtic non è al meglio e potrebbe essere sostituito con Schiattarella. Ancelotti, dal canto suo, lascia a casa pedine importanti come Insigne, Mertens e Ounas e davanti dovrebbe puntare su uno fra Younes e Verdi in coppia con Milik. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-NAPOLI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA SPAL-Napoli DATA 12 maggio 2019, 18.00 DOVE Stadio Paolo Mazza, Ferrara ARBITRO Eugenio Abbatista TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO SPAL-NAPOLI

SPAL-Napoli si disputerà il pomeriggio di domenica 12 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara con fischio d'inizio alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere la partita SPAL-Napoli in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita SPAL-Napoli anche in diretta collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

SPAL-NAPOLI IN DIRETTA SU GOAL

Chi lo volesse avrà anche la possibilità di seguire SPAL-Napoli in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito avrà gli aggiornamenti live minuto per minuto dal pre-gara fino al fischio finale, e una volta terminata la partita troverà sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai protagonisti in campo e dai due allenatori.

Semplici potrebbe schierare la medesima formazione che ha conquistato la salvezza aritmetica contro il Chievo. In attacco sarà confermato Floccari, l'uomo dei goal pesanti, accanto a Petagna. A centrocampo l'acciaccato Kurtic dovrebbe farcela. pronto comunque Schiattarella. Per il resto Lazzari e Fares agiranno sulle fasce, con Missiroli regista. In difesa uno fra Bonifazi e Cionek completerà il reparto con Vicari e Felipe.

Ancelotti dovrà fare i conti con diverse assenze: saranno infatti out per la partita i vari Insigne, Mertens e Ounas, non convocati per la trasferta di Ferrara. Anche il portiere Ospina è volato in per problemi familiari, per cui fra i pali giocherà Meret. Davanti a lui consueto ballottaggio fra i terzini, con Hysaj e Malcuit che si contendono il posto a destra e Ghoulam e Mario Rui sulla sinistra, mentre al centro Albiol farà coppia con Koulibaly. In mediana si rivedrà al centro la coppia Allan-Fabian Ruiz, mentre a destra è inamovibile Callejón e a sinistra giocherà il polacco Zielinski. In attacco infine Verdi e Younes si contendono il posto come partner del bomber Milik.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Younes.