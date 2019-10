SPAL-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL ospita il Napoli nella 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Leonardo Semplici sfida in casa il di Carlo Ancelotti nella 9ª giornata del campionato di . Gli emiliani, dopo la vittoria del nell'anticipo, sono penultimi in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 6 sconfitte, i partenopei invece si trovano al 4° posto con 16 punti e un cammino di 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Nei 16 precedenti giocati in Serie A in casa degli estensi, i partenopei conducono sul piano statistico con 7 vittorie, 6 successi dei biancazzurri e 3 pareggi. In particolare i campani vincono da 11 gare consecutive contro la SPAL, score che rappresenta la striscia vincente migliore contro una singola avversaria dell'attuale campionato.

La SPAL ha comunque sempre segnato nei 16 precedenti in casa contro il Napoli, ma quest'ultimo non perde una partita in campionato giocata di domenica alle ore 15.00 da ottobre 2016, quando uscì sconfitto contro l' . Da allaora gli azzurri hanno collezionato 14 vittorie e 5 pareggi in 19 partite.

Il belga Dries Mertens è il miglior marcatore del Napoli in campionato con 4 goal segnati, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico dei padroni di casa a quota 3 goal. Va evidenziato come quella partenopea sia la squadra che ha visto andare a segno finora il maggior numero di giocatori, ben 9.

Gli estensi dovranno guardarsi con un occhio di riguardo dal centrocampista avversario Allan, che ha firmato le ultime sue 2 reti in campionato proprio contro la SPAL. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Napoli

SPAL-Napoli Data: 27 ottobre 2019

27 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SPAL-NAPOLI

SPAL-Napoli si disputerà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 33° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita SPAL-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

SPAL-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo in ogni caso potranno seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

La telecronaca della sfida sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di vedere SPAL-Napoli in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la partita sul palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Semplici ritrova Strefezza dopo la squalifica e dovrebbe affidarsi al brasiliano sulla fascia destra, con Reca in quella mancina. In regia dovrebbe agire Valdifiori, mentre Missiroli e Kurtic saranno le due mezzali. In attacco è recuperato Petagna, che sarà in campo regolarmente dal 1' accanto a Floccari. Con Berisha fra i pali, la linea a tre difensiva sarà composta ancora una volta da Tomovic, Vicari e Igor. Non recupera ancora Di Francesco, fuori dai convocati.

Molti dubbi di formazione per Ancelotti, che attuerà sicuramente un po' di turnover. Il tecnico di Reggiolo dovrà far fronte a diverse assenze nel reparto arretrato: mancheranno infatti Hysaj, Mario Rui e Manolas, quest'ultimo per una botta rimediata al costato. Dentro dunque dal 1' Luperto accanto a Koulibaly a comporre la coppia centrale difensiva, mentre a sinistra potrebbe rivedersi Ghoulam, con Di Lorenzo che in questa ipotesi tornerebbe a fare il terzino destro. In porta non è da escludere l'impiego di Ospina, anche se al momento resta favorito Meret. A centrocampo spazio ad Elmas e Zielinski, mentre Callejón e Insigne presidieranno le due fasce. In attacco si rivedrà dal 1' la coppia composta da Milik e Mertens.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens