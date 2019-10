SPAL-Napoli: Ancelotti sfrutta il momento di Milik, chance per Ghoulam

Il Napoli potrebbe sfruttare i pareggi di Inter e Juventus per rosicchiare due punti. Contro la SPAL pronta la coppia formata da Mertens e Milik.

Dopo i pareggi di e , il stavolta ha una ghiotta occasione per cominciare ad accorciare il terreno in classifica. Servirà però una vittoria in casa della per la squadra di Ancelotti. Gli uomini di Semplici non vivono un buon momento e avranno voglia anche loro di una riscossa.

Carlo Ancelotti si porta dietro ancora qualche dubbio di formazione, che probabilmente scioglierà solo poco prima della partita con i giocatori, in riunione tecnica. In difesa le scelte sono praticamente obbligate, tranne che per il ruolo di terzino sinistro: Ghoulam potrebbe partire titolare, ma è viva anche la candidatura di Malcuit, con Di Lorenzo che passerebbe sulla fascia sinistra.

Fuori ancora Manolas, in difesa al fianco di Koulibaly ci sarà ancora una volta Luperto. A centrocampo possibile turno di riposo per la coppia titolare Fabian-Allan, a vantaggio di Elmas e Zielinski. In questo caso le fasce sarebbero presidiate da Insigne e Callejon.

Pochi dubbi in attacco, dove Ancelotti non vuole rinunciare all'ottimo momento di forma di Mertens e Milik. Il polacco arriva riposato dopo non aver giocato in , mentre il belga è ormai scatenato e punta a battere il record di goal di Hamsik, dopo aver superato Maradona in Champions League.

Semplici risponde con la classica difesa a tre formata da Tomovic, Vicari e Igor. A destra, a centrocampo, ballottaggio tra Sala e Strefezza, mentre a sinistra è certo della maglia da titolare Reca.

Valdifiori a giostrare la manovra, con Missiroli e Kurtic pronti ad accompagnare le azioni offensive. In attacco la certezza Petagna sarà accompagnato da Floccari.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens