SPAL-Napoli 1-2: Mario Rui di potenza, partenopei ancora vincenti nel finale

Il Napoli espugna il Mazza: battuta 1-2 la SPAL, grazie al destro a giro di Allan e al sinistro di potenza di Mario Rui. Inutile il rigore di Petagna.

Nonostante gli obiettivi di classifica, ovvero salvezza e qualificazione in Champions, siano già centrati per entrambe, e non si tirano indietro. Solo i partenopei però portano a casa dei punti, grazie alla vittoria per 1-2 maturata soltanto nei minuti finali.

Nonostante il secondo posto già blindato, il Napoli approccia la partita con il piglio giusto e controlla il gioco e pallone già nell'intero primo tempo. Anche senza Insigne e Mertens, la squadra di Ancelotti crea: le incursioni di Younes e Callejon non fanno sentire le assenze.

Per il goal bisogna però aspettare l'inizio della ripresa, nonostante i 15 tiri totali nel solo primo tempo. A sbloccare la squadra di Ancelotti è Allan , con un magistrale destro a giro che si infila nel sette e non lascia scampo a Viviano, fino a quel momento presente e perfetto negli interventi.

Nel secondo tempo sale d'intensità offensiva anche la SPAL, dopo un primo tempo passato soprattutto a difendersi. Semplici chiude anche con un 3-4-3 spregiudicato: l'ultimo quarto d'ora, con Antenucci in campo, Meret è continuamente sotto pressione e risponde presente in più di un'occasione.

Il portiere, ex di giornata, alza bandiera bianca a 6 dalla fine: Petagna su rigore non tradisce e fa 15 in campionato. Il pari però dura poco, perché Mario Rui ristabilisce le distanze. Nel finale c'è anche spazio per l'esordio del classe 2000 del Napoli Gaetano in .

I GOAL

49’ ALLAN 0-1 - Younes lavora un ottimo pallone in area poi scarica per Allan, che si coordina e con il destro a giro centra l'incrocio dei pali opposto a Viviano immobile.

84' RIG. PETAGNA 1-1 - Luperto stende Floccari in piena area, dal dischetto il bomber dei ferraresi non tradisce: potente e angolato a mezza altezza, Meret intuisce tocca ma non basta.

88' MARIO RUI 1-2 - Uno-due con Callejon al limite dell'area e sinistro potente sul primo palo: bucato Viviano.

IL TABELLINO

SPAL-NAPOLI 1-2

Marcatori: 49' Allan (N), 84' Petagna (S), 88' Mario Rui (N).

SPAL (3-5-2): Viviano 6; Bonifazi 6, Vicari 5.5, Cionek 5.5 (89' Jankovic s.v.); Lazzari 6.5, Murgia 6, Missiroli 5.5 (31' Schiattarella 6), Valoti 5 (73' Antenucci 6.5), Fares 5.5; Petagna 6.5, Floccari 6.

NAPOLI (4-4-2): Meret 7; Malcuit 6, Luperto 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 7; Callejón 6 (90+1' Gaetano s.v.), Allan 6.5, Fabian Ruiz 6, Younes 6.5 (66' Verdi s.v.); Milik 5, Zielinski 5.5 (85' Ghoulam s.v.).

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Mario Rui, Cionek, Fares.

Espulsi: nessuno.