SPAL-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL ospita il Monza nel big match della terza giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPAL-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Monza

Data: 11 settembre 2021

Orario: 14.00

Canale tv: DAZN, Sky Sport, Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La SPAL di Clotet ospita e affronta il Monza di Stroppa nel big match della terza giornata di Serie B: partita tra due formazioni che hanno come obiettivo in comune la promozione in Serie A.

La SPAL, che nelle scorse settimane ha cambiato proprietà, ufficializzando il passaggio a Joe Tacopina, ha perso all'esordio in casa del Pisa, ma vinto alla seconda, con un secco 5-0, al Mazza contro il Pordenone. Il Monza, invece, ha pareggiato la prima al Granillo contro la Reggina e conquistato un importante successo interno contro la Cremonese, nell'ultimo turno.

Sia nella formazione di Clotet che in quella di Stroppa sono arrivati diversi elementi nelle ultime ore di mercato: la gara tra le due squadre sarà l'occasione per vederne all'opera qualcuno, in attesa di definire con decisione l'assetto da seguire per il prosieguo della stagione.

In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-MONZA

SPAL-Monza si disputerà nel pomeriggio di sabato 11 settembre. Il fischio d'inizio della gara, che verrà giocata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, è previsto per le ore 14.00.

Il match SPAL-Monza, potrà essere seguito in tv attraverso diverse piattaforme. Su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, o ancora ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Su Sky, invece, SPAL-Monza sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare SPAL-Monza in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Clotet verso la conferma del 4-2-3-1, senza troppi dubbi nel reparto arretrato: in porta andrà Thiam, in difesa Dickmann, Vicari, Capradossi e Tripaldelli. In mediana, invece, potrebbe essere la gara d'esordio per Zuculini, che potrebbe essere preferito a Esposito e affiancato a Viviani. Trequarti con alcuni ballottaggi: quelli tra Seck e Piscopo e tra Mancosu e Crociata, con il primo notevolmente favorito per una maglia da titolare. A sinistra giocherà D'Orazio, mentre Colombo dovrebbe essere ancora una volta preferito a Latte Lath.

Anche Stroppa confermerà il suo credo tattico, il 3-5-2: tra i pali andrà ancora Di Gregorio, mentre in difesa l'ex allenatore di Foggia e Crotone dovrà fare delle scelte. I dubbi riguardano Sampirisi-Antov (il primo indubbiamente favorito) e Paletta-Marrone, con quest'ultimo che dovrebbe esordire dopo essere arrivato sul gong nell'ultima sessione di mercato. In mediana diverse assenze: spazio dunque a Pereira, Scozzarella, Brescianini, Colpani e Carlos Augusto. In avanti, invece, Dany Mota dovrebbe essere affiancato dal nuovo arrivato Andrea Favilli.

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Zuculini, Viviani; Seck, Mancosu, D'Orazio; Colombo. All. Clotet

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Marrone, Caldirola; Pereira, Scozzarella, Brescianini, Colpani, Carlos Augusto; Favilli, Dany Mota. All. Stroppa