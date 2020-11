SPAL-Monza dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL sfida il Monza nel Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Monza

SPAL-Monza Data: 24 novembre 2020

24 novembre 2020 Orario: 14.30

14.30 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play, raisport.rai.it

La SPAL di Pasquale Marino sfida incasa il Monza di Cristian Brocchi nel Quarto turno di Coppa . La vincente del confronto, che si giocherà in gara secca, sfiderà poi il negli ottavi di finale del torneo. Qualora la partita terminasse in parità dopo i 90 minuti, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente si calcerebbero i rigori per decidere la vincitrice.

Gli emiliani hanno eliminato il Bari ai rigori nel Secondo turno, quindi, sempre ai rigori il nel Terzo turno, mentre i brianzoli hanno avuto la meglio della Triestina ai calci di rigore e del Pordenone.

Le due squadre non si sono mai affrontate in . Sono invece 36 i confronti in gare ufficiali, con una prevalenza dei pareggi, 14, a fronte di 12 successi dei biancorossi e di 10 affermazioni biancazzurre.

L'unica rete della SPAL segnata finora in Coppa Italia è stata realizzata dal giovane attaccante Demba Seck, mentre Machín, Barillà e Dany Mota sono stati i giocatori andati a segno nelle fila brianzole. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-MONZA

SPAL-Monza si disputerà il pomeriggio di martedì 24 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il confronto, che sarà il primo in assoluto fra le due formazioni in Coppa Italia, avrà inizio alle ore 14.30.

La gara di Coppa Italia SPAL-Monza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti del torneo, sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre).

La partita potrà essere seguita gratuitamente anche in diretta mediante Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android e di selezionare l'evento nella sezione dedicata alla Coppa Italia, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio.

Sarà inoltre possibile vedere il match in streaming collegandosi sul sito di Rai Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete seguire la sfida di Coppa Italia, SPAL-Monza, anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni principali della partita.

Marino potrebbe affidarsi in attacco alla coppia composta da Salvatore Esposito e Brignola, con l'argentino Castro alle loro spalle sulla trequarti. In cabina di regia spazio a Viviani, mentre Murgia si candida ad agire da interno al suo fianco. Sulle due fasce a destra spazio a Jankovic, con il giovane Seck sulla corsia mancina. In difesa linea a tre con Tomovic, Okoli e Salamon. Fra i pali dovrebbe trovar spazio il dodicesimo Gomis.

Brocchi, grazie all'ampia rosa messa a disposizione dalla società, potrà testare la condizione di diverse seconde linee. In porta giocherà Di Gregorio, davanti a lui Scaglia e Pirola si candidano come centrali difensivi, con Sampirisi favorito su Lepore a destra e Carlos Augusto a sinistra. Sarà rinnovata anche la mediana: Nicola Rigori agirà da playmaker, con Frattesi e Colpani che potrebbero partire dal 1' come mezzali. Sulla trequarti Machín è favorito su Boateng, mentre la coppia d'attacco dovrebbe vedere Dany Mota accanto a Marin.

SPAL (3-4-1-2): Gomis; Okoli, Tomovic, Salamon; Jankovic, Murgia, Viviani, Seck; Castro; S. Esposito, Brignola.

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, N. Rigoni, Colpani; Machín; Dany Mota, Marin.