SPAL-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL sfida il Monza nel big match della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPAL-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Monza

SPAL-Monza Data: 31 gennaio 2021

31 gennaio 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La SPAL di Pasquale Marino sfida il Monza di Cristian Brocchi nel big match della 20ª giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani sono quinti in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i brianzoli si trovano al 2° posto a quota 34, a pari merito con la Salernitana, con un cammino di 9 successi, 7 pareggi e 3 k.o.

Nei 15 precedenti fra le due formazioni in Serie B, prevalgono i pareggi, 6, a fronte di 5 vittorie dei biancorossi e di 4 successi biancazzurri. Gli estensi vengono da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i brianzoli hanno collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare.

Alberto Paloschi e Mattia Valoti sono i migliori marcatori della SPAL con 5 reti ciascuno, Kevin-Prince Boateng, Davide Frattesi e Dany Mota si dividono lo scettro di giocatore più prolifico del Monza con 4 goal segnati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-MONZA

SPAL-Monza si giocherà il pomeriggio di domenica 31 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 16.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intera Serie B, a trasmettere il big match della 20ª giornata SPAL-Monza. La gara potrà essere seguita dai suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o, ancora, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati anche a Sky, potranno inoltre vedere il match in tv grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Dario Mastroianni.

Attraverso DAZN potrete vedere il big match SPAL-Monza in diretta streaming anche sui vostri pc e notebook, collegandovi con il sito ufficiale della piattaforma, e sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto gli utenti potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

Marino si affiderà al 3-5-2. In attacco tandem composto dall'esperto Floccari e da Paloschi. Strefezza e Sala presidieranno le due fasce, mentre ai lati del regista Salvatore Esposito, Valoti e Missiroli agiranno da mezzali. In difesa, davanti al portiere Berisha, la difesa a tre sarà composta da Tomovic, Vicari e Ranieri.

Brocchi giocherà con il 4-3-3. Fra i pali giocherà Di Gregorio, Donati e Carlos Augusto saranno i due terzini e Bellusci e Bettella comporranno la coppia centrale. A centrocampo Barberis sarà il playmaker, con Frattesi e Barillà mezzali. Nel tridente d'attacco Gytkjaer agirà da centravanti, con Boateng e Dany Mota. Dalla panchina Mario Balotelli, pronto a subentrare, dopo esser tornato in gruppo in settimana.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Valoti, Sa. Esposito, Missiroli, Sala; Floccari, Paloschi.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; K. Boateng, Gytkjaer, Dany Mota.