SPAL-Milan, infortunio per Castillejo: salterà la Lazio

Samu Castillejo ha riportato un problema muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio durante SPAL-Milan: salterà il match contro la Lazio.

Inizio di partita shock a Ferrara per il , andato sotto contro la (poi riacciuffata in extremis) e che ha perso Samu Castillejo. L'esterno spagnolo, infatti, è stato costretto a chiedere il cambio dopo un quarto d'ora.

Castillejo, secondo quanto riporta 'Sky', ha riportato un problema muscolare la cui entità andrà valutata nelle prossime ore con una risonanza magnetica.

Pioli perderà sicuramente l'esterno spagnolo per il match di sabato sera in casa della , lanciatissima all'inseguimento della , sperando che i tempi di recupero non siano lunghi.

Al posto di Castillejo il tecnico rossonero ha inserito Saelemaekers, fresco di riscatto dall'Anderlecht e candidato a rimpiazzare l'ex all'Olimpico.