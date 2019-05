SPAL-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL ospita il Milan nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso si gioca il tutto e per tutto per la qualificazione in nella 38ª e ultima giornata di , che lo vedrà opposto alla di Leonardo Semplici. I milanesi sono quinti in classifica con 65 punti, uno in meno della coppia - , 2 in più della di Ranieri, mentre gli emiliani hanno conquistato la salvezza matematica e possono puntare al 10° posto finale che porterebbe benefici sul piano economico.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I rossoneri hanno ottenuto una sconfitta col e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, i biancazzurri invece hanno riportato un successo e 2 k.o. consecutivi nelle ultime 3 gare disputate. Gattuso, che si gioca tanto anche in chiave personale, dovrebbe confermare la squadra che ha superato il nell'ultima giornata. Davanti Piatek sarà affiancato da Suso e Borini, a centrocampo, con Paquetá ancora squalificato, Calhanoglu sarà confermato da mezzala sinistra, in difesa Abate sarà confermato da terzino destro.

Semplici registra i forfait di Felipe, Dickmann e Regini in difesa, Schiattarella a centrocampo e Paloschi in attacco. Non mancano gli ex: davanti sarà Petagna a creare problemi alla difesa rossonera in coppia con Floccari, mentre Valoti agirà probabilmente da regista. Missiroli è infatti convocato ma non è al meglio dopo un problema fisico. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-MILAN: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA SPAL-Milan DATA 26 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Paolo Mazza, Ferrara ARBITRO Paolo Valeri TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SPAL-MILAN

SPAL-Milan si disputerà la sera di domenica 26 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida SPAL-Milan, con telecronaca curata da Massimo Callegari e il commento tecnico di Francesco Guidolin. La partita sarà visibile anche nelle moderne smart compatibili con la app e in tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire la sfida SPAL-Milan in diretta streaming anche sul loro pc, tablet o smartphone.

SPAL-MILAN IN DIRETTA SU GOAL

Chi lo volesse potrà seguire SPAL-Milan anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, e dopo il fischio finale troveranno nel portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai due allenatori e dai giocatori in campo.

La SPAL arriva all'ultimo impegno della stagione con diversi forfait: Semplici non avrà a disposizione Felipe, Dickmann e Regini in difesa, Schiattarella in mediana e Paloschi in attacco. Missiroli ha recuperato in extremis ed è stato regolarmente convocato, ma potrebbe partire dalla panchina. Fra i pali dovrebbe esserci spazio per il dodicesimo Gomis, con Cionek, Vicari e Bonifazi a comporre la linea difensiva. A centrocampo Lazzari e Fares presidieranno le due fasce, mentre in regia agirà Valoti, con Murgia e Kurtic mezzali. Davanti dovrebbe essere confermata la coppia composta da Petagna e Floccari, ma anche Jankovic reclama spazio e insidia l'ex laziale.

Gattuso non avrà a disposizione in difesa Calabria e Caldara, mentre a centrocampo mancherà ancora per squalifica Paquetá. Davanti il tecnico calabrese confermerà il tridente composto da Suso, Piatek e Borini. A centrocampo da mezzala sinistra agirà ancora una volta Calhanoglu, che affiancherà il playmaker Bakayoko e Kessié. In difesa conferma per Abate a destra, con Rodriguez a sinistra e al centro la coppia composta da Musacchio e Romagnoli.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Valoti, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.