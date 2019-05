SPAL-Milan 2-3: Kessiè e Calhanoglu non bastano, Diavolo in Europa League

Milan vittorioso per 3-2 sulla SPAL: una vittoria che però non serve alla squadra di Gattuso per qualificarsi alla prossima Champions League.

Il batte per 3-2 la nell'ultima giornata di campionato grazie alla doppietta di Kessiè ed a quello di Calhanoglu . Una vittoria che però, viste le contemporanee vittorie di ed , non basta a Piatek e compagni per approdare in . Sarà solamente .

Le maggiori motivazioni del Milan sono subito palesi: i rossoneri vanno vicini al vantaggio con Piatek e Calhanoglu, murati da Viviano. Il numero 2 ferrarese non può però nulla sul diagonale destro del centrocampista turco e sul sinistro ravvicinato di Kessiè, che portano avanti di due reti il Diavolo.

L'infortunio di Donnarumma costringe Gattuso al primo campo, dentro Reina. Ed il portiere spagnolo nulla può sul preciso colpo di testa di Vicari. Il goal dà nuova linfa ai padroni di casa, che però non riescono a farsi vedere pericolosamente dalle parti dell'ex . Prima del duplice fischio finale è invece Calhanoglu a sfiorare la doppietta personale con un destro a lato d'un soffio.

Nella ripresa i rossoneri entrano in campo sorprendentemente poco attenti e dopo aver sfiorato di subire il pareggio con Fares, vedono raggiungersi proprio da quest'ultimo, autore di un preciso colpo di testa.

Gattuso tenta subito il tutto per tutto inserendo Cutrone per Abate e la maggiore densità in avanti viene subito premiata dal calcio di rigore procurato da Piatek e trasformato da Kessiè. Il secondo goal dell'ivoriano non spegne le velleità della SPAL, che inserisce Floccari e Jankovic per cercare il pareggio.

L'occasione più pericolosa da qui al fischio finale la fornisce però Suso, il cui diagonale sinistro trova pronto Viviano. Al triplice fischio di Valeri per i rossoneri c'è poco da festeggiare, visto che ad andare in Champions saranno Atalanta ed Inter.

I GOAL

18' CALHANOGLU 0-1 - Diagonale destro che si infila all'angolino dopo l'assist rasoterra di Kessiè.

23' KESSIE' 0-2 - Palla in area di rigore dopo un lancio lungo di Rodriguez, sinistro ravvicinato sopra la traversa.

28' VICARI 1-2 - Punizione dalla sinistra di Murgia, bellissimo colpo di testa a giro da parte del centrale ferrarese.

54' FARES 2-2 - Cross dalla destra di Cionek e grande colpo di testa di Fares in anticipo su Suso.

66' KESSIE' 2-3 - Destro rasoterra dagli 11 metri che spiazza Viviano.

IL TABELLINO

SPAL-MILAN 2-3

MARCATORI: 18' Calhanoglu (M), 23' Kessiè (M), 28' Vicari (S), 54' Fares (S), 66' Kessiè (M)

SPAL (3-5-2): Viviano 6; Bonifazi 5,5, Vicari 6,5, Cionek 6 (77' Floccari 6); Lazzari 6, Valoti 5,5 (72' Jankovic 5,5), Murgia 6 (90' Simic sv), Kurtic 6, Fares 6,5; Antenucci 5,5, Petagna 6.

MILAN (4-3-3): Donnarumma sv (21' Reina 6); Abate 6 (63' Cutrone 6), Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Rodriguez 6,5; Kessie 7, Bakayoko 6,5, Calhanoglu 6,5; Suso 5,5, Piatek 6, Borini 6 (79' Conti sv).

ARBITRO: Valeri

AMMONITI: Abate, Bonifazi, Cionek, Bakayoko

ESPULSI: nessuno