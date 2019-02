SPAL, Leonardo Semplici operato in serata per una colica addominale

La SPAL ha comunicato che in serata il tecnico Leonardo Semplici si è sottoposto a un'operazione chirurgica: la causa, una colica addominale.

Serata sotto i ferri per il tecnico della SPAL Leonardo Semplici. Come comunicato dal club di Ferrara attraverso i profili social ufficiali, l'allenatore toscano si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico urgente a causa di una colica addominale.

Semplici è stato operato a Firenze, sua città natale, presso l'ospedale Santa Maria dell'Annunziata. A portare a termine l'intervento chirurgico è stato il Dottor Marco Scatizzi, con l'operazione che è perfettamente riuscita.

Da programmare ora i tempi della convalescenza e del recupero, con il tecnico deciso a tornare al più presto in panchina per guidare i suoi ragazzi lontano dalla zona retrocessione. La sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina nel weekend è infatti una caduta dalla quale la SPAL si vuole riprendere al più presto.