SPAL-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPAL-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Lecce

SPAL-Lecce Data: 30 novembre 2021

30 novembre 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport (canale 254 del satellite), Helbiz Live

DAZN, Sky Sport (canale 254 del satellite), Helbiz Live Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La SPAL cerca continuità dopo il successo contro il Cosenza. Anche il Lecce vuole la vittoria dopo il pari rocambolesco contro la Ternana. Sfida frizzante al Paolo Mazza: gli estensi, sulle ali dell'entusiasmo, cercano di risalire la china in classifica. Contro il Cosenza è risultato decisivo Rossi, al primo goal con la maglia degli spallini. Potrebbe essere l'arma vincente per ottenere un piazzamento in zona playoff. Il Lecce, però, è avversario rognoso: con tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque gare.

Guarda SPAL-Lecce su DAZN. Attiva ora

La SPAL, attualmente, ha 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte con 19 reti fatte e 16 subite. In casa sono 9 i punti con 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte con 15 reti fatte e 11 subite.

Il Lecce, invece, ha 25 punti con 6 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta con 24 reti fatte e 13 subite. In trasferta i punti sono 10 con 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta con 7 reti fatte e 6 subite con 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque gare.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 dicembre 2020: successo di misura della SPAL sul Lecce per 1-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida tra SPAL-Lecce: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPAL-LECCE

SPAL-Lecce si giocherà martedì 30 novembre allo stadio Mazza di Ferrara. Fischio d'inizio alle 20:30.

DOVE VEDERE SPAL-LECCE IN TV

Tanti i modi per vedere SPAL-Lecce La gara sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro serve scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre ci si può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

C'è poi la possibilità di vedere SPAL-Lecce anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle smart tv.

Su Sky la partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport (numero 254 del satellite).

SPAL-LECCE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra SPAL-Lecce in streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, come del resto tramite i propri PC o Notebook.

Un'altra via è rappresentata dall'app di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

L'articolo prosegue qui sotto

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di SPAL-Lecce è affidata a Andrea Calogero

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di SPAL-Lecce anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-LECCE

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Da Riva, Esposito, Seck; Mancosu; Melchiorri, Colombo

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Strefezza, Olivieri, Di Mariano.