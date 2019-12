SPAL-Lecce dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

SPAL e Lecce a confronto per il quarto turno di Coppa Italia: dalle formazioni alle informazioni su come seguire la gara.

Riparte la Coppa , con il quarto turno in gara unica. e a confronto a Ferrara per approdare agli ottavi ed affrontare le big del torneo, classificatesi tra le prime otto nella scorsa . Impegnate nella lotta salvezza in campionato, proveranno ad andare avanti il più possibile anche in Coppa.

Una stagione a dir poco deludente quella della SPAL, che rispetto alle scorse annate di Serie A appare decisamente più in difficoltà: appena nove i punti conquistati fin qui, che rendono la squadra di Semplici la penultima della graduatoria, a -5 dal Lecce.

I salentini stanno invece disputando una buona Serie A e nelle ultime due giornate sono riuscite a fermare il in rimonta e dunque a battere la in trasferta. Chi passerà il turno tra SPAL e Lecce se la vedrà con il in quel di San Siro.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su SPAL-Lecce: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

SPAL-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Lecce

SPAL-Lecce Data: 4 dicembre 2019

4 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale TV: Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play

ORARIO SPAL-LECCE

La gara di tra SPAL e Lecce valida per il quarto turno si giocherà allo Stadio Mazza di Ferrara mercoledì 4 dicembre 2019: appuntamento alle ore 18.

SPAL-Lecce verrà trasmessa in su Rai Sport: per seguire il quarto turno di Coppa Italia tra la squadra di Semplici e quella di Liverani basterà sintonizzarsi al canale 57 del digitale terrestre o al 21 del satellite.

La sfida tra SPAL e Lecce sarà ovviamente disponibile anche in per gli utilizzatori di pc, tablet e cellulare: match di Coppa Italia in diretta sulla piattaforma Rai Play.

Impegnate nella lotta salvezza, SPAL e Lecce potrebbero fare diversi cambi per la Coppa Italia: la possibilità di approdare a San Siro per sfidare il Milan e magari andare avanti non dovrebbe comunque rivoltare completamente le due formazioni.

Semplici potrebbe fare turnover fra i pali, con Berisha che potrebbe lasciare il posto a Letica. Per il resto quasi l'undici titolare per la SPAL, che dovrà fare a meno degli indisponibii Di Francesco, Strefezza e Sala. Spazio allora per Cionek e Igor sugli esterni. Non convocato Felipe.

Anche per Liverani l'utilizzo del turnover non è di quelli massicci, con l'attacco pugliese che sarà guidato da Babacar e dall'uomo col piede più caldo dei giallorossi: Gianluca Lapadula. Shakov agirà da trequartista dietro alle due punte.

SPAL (3-5-2): Letica; Salamon, Vicari, Cannistrà; Cionek, Murgia, Missiroli, Valdifiori, Igor; Paloschi, Floccari

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Benzar, Rossettini, Riccardi, Dell'Orco; Petriccione, Imbula, Lo Faso; Shakov; Babacar, Lapadula