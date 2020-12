SPAL-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL sfida il Lecce nella 14ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-

SPAL- Data: 22 dicembre 2020

22 dicembre 2020 Orario: 19.00

19.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La SPAL di Pasquale Marino ospita il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 14ª giornata di Serie B, che mette di fronte due delle squadre in lotta per la promozione in . Gli estensi sono quarti in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, i salentini si trovano al momento al 6° posto a quota 21, con 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Segui SPAL-Lecce in diretta streaming su DAZN

Nei 14 precedenti in Serie B fra le due formazioni prevalgono i pareggi, ben 9, a fronte di 2 successi biancazzurri e di 3 affermazioni giallorosse. Nelle ultime 4 giornate la SPAL ha rimediato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi senza goal, il Lecce invece è reduce da 3 pareggi di fila e una pesante sconfitta casalinga contro il Pisa nelle precedenti 4 gare nel torneo.

Altre squadre

Lucas Castro, Federico Di Francesco e Alberto Paloschi sono i giocatori più prolifici della SPAL con 3 goal segnati ciascuno, mentre Massimo Coda è il bomber del Lecce con 8 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-LECCE

SPAL-Lecce si giocherà la sera di martedì 22 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 15ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in diretta il big match SPAL-Lecce. La gara sarà visibile dai suoi utenti anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Chi lo preferisse, grazie a DAZN, potrà seguire SPAL-Lecce in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, provvedendo precedentemente a scaricare la app per sistemi iOS e Android, ad avviarla e a selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

darà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della sfida.

Marino dovrebbe confermare Paloschi nel ruolo di centravanti, con l'ex rossonero favorito su Floccari. Alle sue spalle tandem di trequartisti composto dal 'Pata' Castro e da Di Francesco. A centrocampo in mezzo Salvatore Esposito è in vantaggio su Murgia per affiancare il playmaker Missiroli, mentre Strefezza, al rientro dopo il turno di squalifica, e Sala, presidieranno le due fasce. Davanti al portiere Thiam, la difesa a tre sarà composta da Tomovic, Vicari e Sernicola.

L'articolo prosegue qui sotto

Corini potrebbe rilanciare in attacco dal 1' il bomber Coda in coppia con il polacco Stepinski. Sulla trequarti Listkowski scivolerà in panchina per far spazio a capitan Marco Mancosu, tenuto inizialmente a riposo nel precedente confronto contro il Pisa. A centrocampo in regia sarà confermato il greco Tachtsidis, con Paganini ed Henderson mezzali. In porta agirà il brasiliano Gabriel. In difesa a sinistra Calderoni potrebbe spuntarla su Zuta, con Adjapong a destra e Lucioni e Meccariello in mezzo.

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Sernicola; Strefezza, Sa. Esposito, Missiroli, Sala; Castro, Di Francesco; Paloschi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.