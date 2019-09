SPAL-Lazio 2-1: Kurtic completa la rimonta al 92'

La SPAL vince 2-1 contro la Lazio, dopo il rigore di Immobile nel secondo tempo pareggia Petagna. Kurtic segna il goal vittoria in pieno recupero.

La cade per 2-1 in casa della , che ottiene la prima vittoria del suo campionato dopo due pareggi consecutivi. Petagna e Kurtic rispondono al rigore di Immobile. Lazio ferma a quota quattro punti.

Semplici conferma la coppia d'attacco formata da Di Francesco e Petagna, in difesa Tomovic prende il posto di Felipe. A centrocampo Murgia per Valoti. Nella Lazio panchina per Milinkovic-Savic e Correa: Simone Inzaghi sceglie Parolo e Caicedo. Patric vince il ballottaggio con Vavro per sostituire Luiz Felipe. Titolare l'ex Lazzari.

La Lazio parte forte con Caicedo che colpisce subito il palo, poco dopo Calvarese viene richiamato dal VAR per un fallo di mano di Tomovic e concede il rigore agli ospiti: Immobile dal dischetto non sbaglia. La SPAL si fa vedere solo con un colpo di testa tentato da Kurtic, mentre la Lazio sfiora in più occasioni il raddoppio ma l'ex Berisha è attento.

All'inizio della ripresa c'è il debutto di Vavro al posto dell'ammonito Patric, la SPAL però prova finalmente a reagire e trova il pareggio con Petagna che gira in rete da grande bomber sugli sviluppi di un corner. Simone Inzaghi a quel punto inserisce Milinkovic-Savic e Correa, ma nel finale è la SPAL ad averne di più tanto che i padroni di casa in pieno recupero trovano il goal della vittoria con Kurtic. Al 'Mazza' è festa grande: prima sconfitta per la Lazio.

IL TABELLINO

SPAL-LAZIO 2-1

Marcatori : 17' rig.Immobile (L), 63' Petagna, 92' Kurtic (S)

SPAL (3-5-2): Berisha 6,5; Cionek 6,5, Vicari 6,5, Tomovic 5,5 (80' Felipe sv); D'Alessandro 6 (73' J.Sala 5,5), Murgia 5,5, Missiroli 6, Kurtic 7, Reca 5 (61' Strefezza 6,5); Di Francesco 6,5, Petagna 7. All. Semplici

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 5,5 (48' Vavro 6), Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6, Parolo 6,5, Lucas Leiva 6 (68' Milinkovic-Savic 5,5), Luis Alberto 6, Lulic 6; Caicedo 6,5 (68' Correa 6,5), Immobile 6,5. All. S. Inzaghi

Arbitro : Calvarese

Ammoniti : Tomovic (S), Patric (L), Missiroli, Strefezza (S), Radu (L), Felipe (S), Acerbi (L)

Espulsi : Nessuno