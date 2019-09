SPAL-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL di Semplici ospita la Lazio di Inzaghi nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi va a far visita alla di Leonardo Semplici nella 3ª giornata di , con il campionato che riapre i battenti dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Gli emiliani hanno avuto un inizio difficile di stagione, e dopo aver battuto la FeralpiSalò nel 3° turno di Coppa , hanno rimediato 2 sconfitte di fila con e nelle prime 2 giornate e si trovano in fondo alla classifica con 0 punti.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Buon avvio invece per i biancocelesti, con 4 punti frutto di un successo esterno sulla a Genova e di un pareggio in rimonta nel derby capitolino con la . I precedenti del confronto a Ferrara vedono un predominio statistico degli estensi con 9 vittorie, 4 successi laziali e 2 pareggi.

Andrea Petagna e Federico Di Francesco sono i due giocatori andati a segno nella SPAL nelle prime 2 giornate, mentre il bomber Ciro Immobile per l'Aquila è già a quota 2 centri. Proprio l'attaccante partenopeo è una bestia nera della SPAL, avendo segnato addirittura 6 goal negli ultimi 4 match contro la formazione biancazzurra.

D'altro canto l'attaccante della SPAL Andrea Petagna ha una predilezione per l'Aquila, avendo realizzato 3 goal nelle ultime 5 sfide contro i capitolini. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Lazio

SPAL-Lazio Data: 15 settembre 2019

15 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO SPAL-LAZIO

La partita SPAL-Lazio sarà disputata il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. A dirigere il match è stato designato il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Fra le due formazioni sarà il 31° confronto nel massimo campionato italiano.

SPAL-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà affidata a Geri De Rosa, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

Dopo la fine del match tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire SPAL-Lazio anche in diretta sia sul proprio pc, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale, nel secondo bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Qualche dubbio per Semplici sull'undici da schierare contro la Lazio. Fra i pali Berisha ha qualche fastidio muscolare: se non dovesse farcela è pronto Letica. A centrocampo doppio ballottaggio sulle fasce: D'Alessandro a destra e Igor a sinistra sono favoriti su Jacopo Sala e Reca, così come Murgia su Valoti a centrocampo. Davanti è probabile la conferma di Di Francesco come partner di Petagna, con Floccari che in questo caso partirebbe dalla panchina.

Assenza in difesa per Simone Inzaghi, che non potrà disporre di Luiz Felipe per un problema alla caviglia. È aperta la contesa per chi rimpiazzerà il brasiliano: nella rifinitura è stato provato Patric, ma non è da escludere l'utilizzo di Vavro. In mediana sulle fasce l'ex Lazzari agirà a destra, con Lulic a sinistra, Lucas Leiva in regia con Parolo e Luis Alberto ai suoi lati: probabile esclusione per Milinkovic-Savic. In attacco la sorpresa può essere rappresentata dall'impiego di Caicedo accanto a Immobile, con Correa in panchina dopo le fatiche con la Nazionale argentina.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Di Francesco, Petagna.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.