Quando la SPAL rimandò la festa della Juventus, Allegri: "Basta il musetto"

La Juventus di Allegri, in vantaggio con Kean, si fece rimontare dalla SPAL e fu costretta a rimandare la festa Scudetto.

Solo tre vittorie in 43 precedenti eppure la , prossima avversaria della nei quarti di Coppa , riporta alla mente dei tifosi bianconeri ricordi non troppo piacevoli.

Il 13 aprile 2019 infatti la Juventus, capolista con ampio margine sul secondo, sbarca a Ferrara convinta di chiudere il discorso Scudetto ma le cose al 'Paolo Mazza' andranno molto diversamente.

La partita a dire il vero si mette in discesa per la squadra ancora allenata da Allegri che, seppure in formazione ampiamente rimaneggiata in vista del prossimo impegno di , passa in vantaggio con una zampata di Moise Kean.

In avvio di ripresa però Bonifazi firma il pareggio della SPAL e nel finale Floccari completa la clamorosa rimonta dei padroni di casa che prima di allora avevano battuto la Juventus in campionato solo una volta nel lontanissimo 1957.

Una sconfitta indolore per i bianconeri, che qualche settimana dopo festeggeranno l'ennesimo Scudetto, ma comunque indigesta come dimostrano le velenose dichiarazioni di Allegri al termine di quella partita.

"Nelle corse dei cavalli, basta mettere il musetto davanti per vincere. Semplice. Quello che perde di corto muso arriva secondo. Se il Napoli non le vince tutte, 84 punti bastano e avanzano".

Alla fine il tecnico avrà ragione, dato che lo Scudetto prenderà ancora la strada di , mentre la SPAL conquisterà una meritatissima salvezza anche grazie alla storica vittoria contro la Juventus.