SPAL ko, Semplici a rischio: Di Biagio e De Biasi i candidati per la panchina

Terzo ko di fila per la SPAL di Leonardo Semplici, che ora rischia il posto in panchina: Gigi Di Biagio e Gianni De Biasi i nomi sondati.

Ancora una bruciante sconfitta per la , ormai al terzo ko di fila e sempre più ultima in classifica. La contestazione della tifoseria apre nuovi scenari anche per quanto riguarda la panchina, dove la posizione di Leonardo Semplici è sempre più a rischio.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la società emiliana sta valutando la posizione del proprio allenatore, che ora rischia seriamente di essere esonerato. In caso di cambio tecnico i nomi per la successione sono principalmente due: Gigi Di Biagio e Gianni De Biasi.

Con il primo ci sono già stati contatti di recente e resta attualmente la soluzione più probabile, mentre il secondo non sembra convinto della scelta. La decisione definitiva dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore.