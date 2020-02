SPAL-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La SPAL sfida in casa la Juventus nel testacoda della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Prima di pensare agli ottavi di che la vedranno impegnata contro il , la capolista di Maurizio Sarri sfida in trasferta la di Gigi Di Biagio nell'anticipo della 25ª giornata di .

La Vecchia Signora guida la graduatoria del massimo campionato italiano con 57 punti, frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ma non può permettersi passi falsi, visto che la è a -1 e l' a -3, mentre gli emiliani sono ultimi in classifica con 15 punti e un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 17 sconfitte.

Nei 18 confronti disputati in Serie A in casa degli estensi, i bianconeri sono in vantaggio con 9 vittorie in trasferta, 7 pareggi e 2 soli successi dei biancazzurri. Nel XXI secolo, tuttavia, la SPAL è sorprendentemente imbattuta in casa contro la Juventus in Serie A, avendo ottenuto un pareggio e un successo (nella sfida della scorsa stagione, imponendosi 2-1).

Soltanto una squadra arrivata con 15 punti alla 24ª giornata è poi riuscita a salvarsi nella storia del campionato di Serie A, il nella stagione 2016/17. Al Mazza si affrontano la squadra che ha effettuato meno conclusioni nello specchio in questo campionato, ovvero la SPAL (83 tiri), e la seconda che ha calciato di più, la Juventus (154 conclusioni, dietro soltanto all' con 188).

La SPAL è reduce da 4 sconfitte consecutive, la Juventus invece ha ottenuto 2 sconfitte e 2 successi nelle ultime 4 giornate di campionato. Andrea Petagna è il bomber degli estensi con 9 reti, e qualora riuscisse a far goal ai bianconeri diventerebbe il 1° giocatore della SPAL ad andare in doppia cifra in due stagioni consecutive.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronalo è invece il miglior marcatore della Vecchia Signora con 20 goal. Qualora andasse a segno contro gli emiliani eguaglierebbe Manuel Rui Costa come miglior realizzatore lusitano in Serie A con 42 reti totali, ed eguaglierebbe Batistuta e Quagliarella andando a segno consecutivamente nelle ultime 11 gare giocate. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SPAL-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-Juventus

SPAL-Juventus Data: 22 febbraio 2020

22 febbraio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SPAL-JUVENTUS

SPAL-Juventus si disputerà il pomeriggio di sabato 22 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 38° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida SPAL-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Al termine della gara sarà possibile vedere le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere SPAL-Juventus in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo invece basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Di Biagio potrebbe confermare il 4-3-1-2 dell'ultimo match. Davanti Castro dovrebbe infatti agire sulla trequarti dietro le due punte Di Francesco e Petagna. A centrocampo Valdifiori agirà in cabina di regia, con Missiroli e Valoti mezzali. In difesa Vicari non è al meglio per un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. È dunque probabile la conferma al centro di Zukanovic in coppia con Bonifazi, mentre Cionek e Reca saranno i due esterni bassi.

Diversi dubbi tattici e di uomini per Sarri, che dovrà pensare anche all'imminente impegno in Champions League contro l'Olympique Lione. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3. Davanti non recupera Higuain, vittima di lombalgia e tenuto a riposo dal suo allenatore. In attacco ci saranno dunque Dybala e Cristiano Ronaldo. Con loro da esterno offensivo di destra potrebbe esserci spazio per il colombiano Cuadrado. Non convocato l'acciaccato Pjanic, in cabina di regia ci sarà Bentancur, con Ramsey e Rabiot mezzali. Fra i pali Buffon insidia Szczesny, così come al centro della difesa reclama spazio il recuperato Chiellini, che si gioca una maglia dal 1' con Rugani accanto a De Ligt. A destra giocherà Danilo, mentre a sinistra sarà confermato Alex Sandro.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Castro; Di Francesco, Petagna

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo