SPAL-Juventus, altro traguardo per Ronaldo: partita numero 1000 in carriera

Cristiano Ronaldo taglierà oggi il traguardo delle mille gare ufficiali in carriera. C'è solo un altro millenario in attività: Gigi Buffon.

La vuole allungare il terrero di distacco con e e sulla carta in questo turno di campionato ha una sfida tutt'altro che impossibile: la trasferta sul campo della , ultima e in un periodo estremamente negativo.

Per farlo Maurizio Sarri potrà contare nuovamente su Cristiano Ronaldo dopo il turno di riposo. Ma quella contro la SPAL sarà una gara speciale per l'asso portoghese della Juventus.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, Cristiano Ronaldo toccherà oggi la presenze numero mille in gare ufficiali in tutta la sua carriera, tra squadre di club e . Questo è il conteggio totale più accreditato dagli archivi, tenendo conto di due gare 'discusse' in questo senso ai tempi dello .

E indovinate chi è l'unico altro giocatore ancora in attività che può contare più di mille gare ufficiali in carriera? Gigi Buffon. Proprio lui che gioca sempre nella Juventus e che oggi sarà al suo fianco in questo traguardo.

Per quanto riguarda la partita e le scelte di formazione, invece, Sarri continuerà ad insistere sul 4-3-3. Con Ronaldo in attacco ci saranno Dybala e Bernardeschi, con un possibile turno di riposo per Cuadrado.

A sorpresa in difesa ci potrebbe essere invece il ritorno dal primo minuto di Giorgio Chiellini, che 'sfrutta' anche la squalifica di Bonucci ed il bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Di fronte una SPAL, quella di Di Biagio, trasformata tatticamente e (sperano gli spallini) anche mentalmente: Castro agirà alle spalle di Petagna e Di Francesco. Mentre la difesa a quattro vedrà Cionek e Reca come esterni bassi.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Castro; Di Francesco, Petagna

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo