SPAL in ansia per Giuseppe Rossi: "Trauma distorsivo del ginocchio sinistro"

Una volta atterrato male sul prato del Rigamonti di Brescia dopo il contrasto aereo con Adorni, Giuseppe Rossi si è subito rivolto alla panchina chiedendo il cambio, rievocando cattivi ricordi.

Non è stato raro, purtroppo, vedere scene del genere nella sua carriera e la preoccupazione circa le sue condizioni ha caratterizzato le ore successive al match della SPAL.

Una volta soccorso dallo staff medico spallino, le sensazioni hanno fatto immediatamente pensare a un problema al ginocchio, l'ennesimo: ed effettivamente è stato così.

Tramite una nota ufficiale, la SPAL ha comunicato le condizioni di "Pepito" Rossi, in seguito agli esami strumentali ai quali si è sottoposto.

"SPAL comunica che l’attaccante biancazzurro Giuseppe Rossi nel corso della gara Brescia-SPAL di lunedì 25 aprile ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Ulteriori approfondimenti saranno svolti nelle prossime settimane".

Trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con conseguente stop: la stagione di Rossi, arrivato nel club biancoazzurro lo scorso 19 novembre, è praticamente finita.

Il suo contratto, oltretutto, è in scadenza a giugno 2022: bisognerà insomma riaggiornarsi in merito al suo futuro. La priorità, adesso, è rivolta alle sue condizioni: ancora una volta, sperando non ci siano nuovi problemi.