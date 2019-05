SPAL, incontro positivo: Semplici resterà sulla panchina ferrarese

Incontro positivo tra Semplici e la SPAL: l'allenatore resterà sulla panchina ferrarese e gli verrà prolungato il contratto fino al 2021.

Ottenuta la seconda salvezza consecutiva, in casa nella giornata odierna si è programmato il futuro. Secondo quanto riportato dall'Ansa c'è stato un incontro tra il patron Colombarini, il direttore sportivo Vagnati ed il tecnico Semplici.

Quest'ultimo, ricevute le rassicurazioni sulla serietà del progetto, ha deciso di restare sulla panchina ferrarese anche nella prossima stagione. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì. Ci dovrebbe inoltre essere il prolungamento del contratto fino al giugno del 2021.

In questo modo Semplici guiderà la SPAL per la sesta stagione consecutiva, diventando l'allenatore più longevo su una panchina italiana. Nei giorni scorsi si è parlato di lui come possibile erede di Prandelli (che non verrà confermato) al .