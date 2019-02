SPAL-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita la Fiorentina nel lunch match della 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La SPAL di Leonardo Semplici affronta la Fiorentina di Stefano Pioli nel lunch match della 24ª giornata di Serie A. Gli emiliani, quattordicesimi in classifica con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, cercano punti preziosi in chiave salvezza, mentre i toscani, decimi a quota 32 con un cammino di 7 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, puntano ad avvicinare la zona

L'attaccante Andrea Petagna è il miglior marcatore fra i biancazzurri con 8 goal realizzati in 21 presenze, il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico dei viola con 7 reti in 19 partite giocate. La SPAL ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, la Fiorentina invece è reduce da una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SPAL-FIORENTINA

SPAL-Fiorentina si giocherà domenica 17 febbraio 2019 alle ore 12.30 nella cornice dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà il 36° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SPAL-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Il lunch match SPAL-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, oppure collegando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara integralmente o gli highlights comodamente quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-FIORENTINA

Semplici perde Missiroli, squalificato, e a centrocampo potrebbe dover fare a meno anche di Schiattarella, mentre torneranno dal 1' dopo il turno di squalifica Felipe in difesa (fuori uno tra Vicari e Bonifazi, che non è al meglio) e Fares sulla fascia sinistra (Costa si accomoda in panchina). Nel 3-5-2 del tecnico toscano, la regia dovrebbe essere affidata a Valdifiori, con Kurtic e Valoti mezzali, l'alternativa è Murgia. Davanti Antenucci insidia Paloschi per fare coppia con Petagna.

Pioli dovrebbe tornare al 4-3-3. In difesa si rivedranno dal 1' Milenkovic a destra e Vitor Hugo in mezzo. Il brasiliano sarà affiancato da Ceccherini: l'alternativa rappresentata da Laurini terzino è meno probabile, visto che il francese non è al meglio. A centrocampo si rivedrà dal 1' Benassi, affiancato da Edimilson Fernandes e Veretout. In attacco, con Chiesa e Muriel, dovrebbe tornare dal 1' Simeone: il Cholito è favorito su Gerson e Pjaca. Saranno indisponibili invece capitan Pezzella in difesa e il belga Mirallas davanti.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.